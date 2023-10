O design de unhas que rejuvenesce e estiliza as mãos, e é perfeito para mulheres com 50 a 60 anos

Existem situações em que é muito difícil escolher uma manicure bonita e elegante, especialmente quando se trata de ir para o escritório. Por isso, Jennifer Lopez tem a solução e é mais fácil do que se pensa. Não é necessário um design muito elaborado e também não usar tons que não combinem com a personalidade de cada um. Com apenas uma técnica conhecida, é possível ter mãos sem rugas aos 50 e 55 anos de idade.

Jennifer Lopez exibiu a manicure mais sofisticado e elegante do momento

“A Diva do Bronx” está acostumbrada a usar os mais novos designs, mas agora escolheu brilhar com uma manicure clássica que certamente foi uma das melhores apostas. Além de todas as vantagens, é uma tonalidade que sempre está na tendência e é muito elegante. Trata-se de uma tonalidade nude muito sutil e que combina perfeitamente com peles morenas, de acordo com informações do Panoramaweb.

O tom nude consegue trazer suavidade às mãos e imediatamente elas parecem elegantes e bonitas. É uma tonalidade ideal para conseguir desenhos discretos e lindos. Da mesma forma, é perfeito para combinar com diferentes vestuários. Não importando se se trata de algo casual ou formal, a manicure nude sempre será uma opção segura.

É um tom muito elegante e sutil

É um estilo que rejuvenesce ao trazer elegância para as mãos e pode ser usado em qualquer ocasião com a segurança de ter um visual jovem e fresco. Portanto, também é uma tonalidade que aposta na elegância com uma tonalidade clássica sem nenhum detalhe extra. Pode ser usado em reuniões de trabalho para apostar em um estilo estilizado.

É uma manicure que estiliza os dedos imediatamente e dá uma aparência visualmente mais fina. Um dos exemplos mais favorecedores é o de JLo com suas unhas amêndoas em tom nude.