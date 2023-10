Como saber qual o jeans que mais beneficia sua imagem, de acordo com o seu tipo de corpo e idade?

É inegável que os jeans são peças mais usadas no nosso guarda-roupa, por isso você deve saber como escolher o jean que mais te beneficia de acordo com o seu tipo de corpo e idade.

Não é o mesmo vestir-se aos 20 anos e aos 50, pois a nossa personalidade, estilo de vida e sentido de moda estão em mudanças, assim como temos outros atributos para destacar e que deve considerar em vez de selecionar o primeiro que encontrar.

Como saber qual o jeans que mais me beneficia de acordo com o meu tipo de corpo e idade?

Jeans retos

Se por exemplo você é baixinha e tem curvas, é fundamental ter pelo menos um par de jeans retos no seu armário, pois eles ajudam a alongar visualmente a figura. Como eles não são tão apertados, eles disfarçam a barriga e como eles não são tão largos, eles não te "cortam" a estatura.

Se você também tiver uma cintura fina e quadris mais largos, escolha os que sejam de cintura alta para concentrar a atenção na parte menor do seu corpo, a cintura, para estilizar.

Jeans flare

Em vez disso, se você for uma mulher alta e magra, jeans flare estilo anos 70 ficam incríveis! Aproveite que eles estão de volta à moda para exibir uma silhueta de cortar a respiração, como um modelo de passarela. De acordo com o Glamour, “a fórmula perfeita do jeans para mulheres altas é a seguinte: 2-3 centímetros acima do tornozelo e sempre mostrando o calçado”, lembre-se disso.

Jeans Skinny

Os chamados jeans “skinny”, são perfeitos para mulheres que têm silhuetas mais retas e que precisam de ajuda de uma calça apertada para criar algumas curvas em sua figura. A cintura alta e o cós ajustado deste tipo de jeans é favorecedor, mas não exagere, pois também não é a ideia que fique extremamente apertado no corpo, pois isso tira a elegância.