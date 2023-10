6 perfumes masculinos REFRESCANTES e ALTAMENTE ELOGIADOS e suas VERSÕES BARATAS

Elogio e perfume refrescante são nomes que até parecem que não combinam, mas que na verdade podem ter muitas coisas incomum, principalmente se for levado em conta os perfumes a seguir.

De acordo com o especialista em perfumes Junior Barreiros, que possui um canal no Youtube dedicado a isto, as 6 fragrâncias listadas a seguir são extremamente agradáveis, e mesmo sendo frescas, rendem muitos elogios a quem utiliza. Confira!

6º Terre d’ Hermes - Eau Givreé

Versão barata indicada: Ycaro - Thera Cosméticos

A nota de topo é Cidra. As notas de coração são Bagas de Zimbro ou Junípero e Pimenta Timur e as notas de fundo são Notas Amadeiradas e Notas Minerais.

5º Elysium Pour Homme Parfum Cologne - Roja Parfums

Versão barata indicada: Legacy - Valentino Viegas

As notas de topo são Toranja, Limão, Bergamota, Lima, Tomilho, Gálbano e Artemísia. As notas de coração são Vetiver, Bagas de Zimbro ou Junípero, Groselha Preta, Maçã, Pimenta Rosa, Cedro, Nagarmota ou Óleo de Cipriol, Lírio-do-Vale, Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Âmbar Cinzento, Couro, Baunilha, Benjoim e Ládano.

4º Greenley - Parfums de Marly

Versão barata indicada: Greenly - Par Fun

As notas de topo são: Maçã Verde, Bergamota da Calábria e Mandarina. As notas de coração são: Petitgrain, Cashmeran, Cedro, Pomarose e Violeta. As notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Almíscar e Madeira de Âmbar.

3º 212 Men - Carolina Herrera

Versão barata indicada: Ville - Nuancielo

As notas de topo são Notas Verdes, Toranja, Especiarias, Bergamota, Lavanda e Petitgrain. As notas de coração são Gengibre, Violeta, Gardênia e Sálvia e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Incenso, Madeira Guaiac, Vetiver e Ládano.

2º Versace Pour Homme Eau de Toilette - Versace

Versão barata indicada: Versus Pour Homme - In The Box Perfumes

As notas de topo são Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia. As notas de coração são Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

1º Light Blue Eau Intense - Dolce&Gabbana

As notas de topo são Limão e Maçã Granny Smith. As notas de coração são Jasmim e Cravo-de-Defunto e as notas de fundo são Almíscar e Madeira de Âmbar.

