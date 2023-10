Veja as melhores posições para dormir melhor e NÃO ter pesadelos

Cansou de ter pesadelos todas as noites? Então continue lendo para conhecer as melhores posições para dormir e ter um descanso mais tranquilo.

Dormir bem é essencial para a nossa saúde e humor no dia seguinte. Porém, muitas vezes, mesmo cuidando de aspectos como garantir que a altura do colchão e do travesseiro sejam adequadas, isso não é suficiente para um descanso adequado.

A postura que adotamos na cama repercute diretamente nas nossas costas e quadris, mas sobretudo nos nossos sonhos.

Por que dormir com as mãos sobre o coração causa pesadelos?

A explicação para esta postura baseia-se no fato de que, ao colocarmos as mãos no peito ou especificamente no coração, fazemos com que apliquemos uma pressão desnecessária que reduz a quantidade de oxigênio que chega ao cérebro.

Isso afeta nosso ritmo respiratório normal, pois o corpo encara essa pressão como uma ameaça, fazendo com que tenhamos pesadelos durante o sono.

LEIA TAMBÉM: Dormir pouco pode gerar ganho de peso, diz especialista | Agência ...

Melhores posições para dormir para evitar pesadelos

Do seu lado direito

Segundo um estudo realizado em 2001 pela revista ‘Sleep and Hypnosis’, mostrou que dormir nesta posição evita o aparecimento de maus pensamentos, ajudando a ter um sono mais reparador que provoca uma sensação de alívio e segurança no cérebro.

Barriga para abaixo

Se você quer fugir dos pesadelos e estimular sonhos agradáveis, os pesquisadores recomendam que você fique de bruços, isso permitirá que você se lembre do que sonhou e acorde com uma sensação de satisfação pela manhã.

De costas

Getty Images

Se decidir descansar nesta posição, opte por uma almofada de cabeça que seja dura e firme, que não seja totalmente plana, mas que se adapte à sua cabeça para manter uma postura correta que promova o descanso total do corpo.

É verdade que nesta posição temos mais liberdade para movimentar as mãos, por isso será fundamental que antes de dormir as mantenha o mais longe possível do peito para evitar o aparecimento de pesadelos no sonho.

LEIA TAMBÉM: Quer um sono tranquilo? Estes são os alimentos que você deve...