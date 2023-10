Relacionamento: 8 formas de lidar com “ser evitado” por alguém que adotou o ‘ghosting’

Relacionamentos podem conter diversos cenários bons e ruins, dependendo do grau de maturidade e forma de enxergar as coisas por parte de cada envolvido. Em determinados envolvimentos, existe o termo “ghosting”, que acontece quando o responsável pela atitude deseja implantar uma espécie de “joguinho” sob o outro.

Antes de tudo, é importante entender a terminologia. O que é o ghosting?

O termo ghosting, derivado da palavra ghost (fantasma, em inglês), está relacionado com o sumiço de uma pessoa sem explicações prévias. Ela some sem dar satisfações no meio de um cenário importante, fazendo com que o parceiro fique sem entender seu desaparecimento. Sendo assim, ignora toda e qualquer forma de contato inesperadamente, sendo comum no ambiente digital.

‘Se sou ignorado, a culpa é minha?’

O ato de ignorar uma pessoa no contexto do “ghosting” diz integralmente sobre quem pratica a ação ao invés de quem sofre. Muitas pessoas acabam adotando esse tipo de comportamento porque acham estar relacionado com algo descolado e divertido, além de se sentirem mais importantes e valiosos no meio de uma relação.

Leia mais:

Sendo assim, é notório que a culpa jamais será sua. Você só deu o azar de cruzar o caminho de uma pessoa imatura.

“’Ghosting’ é uma estratégia de gestão de relacionamentos cada vez mais comum. Também é cruel, geralmente imperdoável, e muitas vezes indica falta de maturidade, coragem e empatia. Só porque “toda a gente está a fazê-lo” não quer dizer que seja certo”, explica Pamela Rutledge,ao portal Psychology Today.

8 formas de lidar com “ser evitado” por alguém que adotou o ‘ghosting’

Extraído da mesma fonte, confira a lista abaixo para focar em si mesmo e se livrar da má sensação de ter sofrido o ‘ghosting’: