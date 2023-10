Os 5 cortes de cabelo que envelhecem até 10 anos e que os cabeleireiros dizem que é bom evitar

Existem cortes de cabelo aos quais devemos renunciar se um bom estilista te disser que esse não combina com seu rosto e sua personalidade.

Nós mulheres sempre estamos à procura da tendência e, assim, mesmo que o corte não fica bem, ficamos encantadas com ele.

Alguns estilos de penteado podem adicionar anos à sua aparência, enquanto outros podem rejuvenescer seu rosto e dar um aspecto mais fresco e jovial.

Para evitar erros que podem ter um impacto no seu rosto, há 5 dicas que você deve seguir ao escolher um bom corte de cabelo:

Escolha um corte de cabelo que complemente e suavize as características do seu rosto.

Escolha um corte que se adapte à textura natural do seu cabelo.

Camadas estrategicamente posicionadas podem adicionar movimento e volume ao cabelo, o que pode ajudar a dar um aspecto mais jovem.

Um franja bem cortada pode fazer maravilhas para rejuvenescer a sua aparência.

O bom manutenção do cabelo também é importante. Um cabelo saudável e bem cuidado sempre parecerá mais jovem.

Estes 5 estilos que a seguir te apresentamos são aqueles que envelhecem 10 anos e os quais você não deve usar:

Cortes de cabelo curto, liso e repicado

É dito que o cabelo curto pode ter um efeito rejuvenescedor no rosto, mas é importante levar em consideração alguns detalhes para evitar adicionar anos à nossa imagem. Desbastar em excesso áreas como o pescoço, as orelhas ou a testa pode ter um efeito negativo e fazer com que pareçamos mais velhos. É necessário encontrar um equilíbrio e considerar o estilo que mais nos favorece para manter uma aparência fresca e juvenil.

Cortes de cabelos arredondados ondulados

Os estilos curtos podem ser favorecedores para o cabelo encaracolado, mas é importante deixar um pouco de comprimento na parte do pescoço. Se cortarmos o cabelo demasiado curto nesta zona, corremos o risco de aparentar uma idade maior do que a que temos. É necessário encontrar o equilíbrio adequado e manter um comprimento que destaque a beleza natural dos caracóis e nos faça parecer radiantes e jovens.

Cortes com muitas camadas e uma coloração pouco acertada

Para conseguir uma mudança de cor de cabelo bem sucedida, é fundamental selecionar uma tinta o mais próximo possível do seu tom natural e considerar a harmonia com a cor da sua pele. Muitas vezes, as mulheres optam por tingir o cabelo de loiro acreditando que lhes dará um aspecto mais jovem, mas isso nem sempre é verdade para todas.

Cortes de cabelo longos sem forma

As longas e lisas madeixas, sem nenhuma camada, desfiado ou textura, podem parecer muito pesadas e até mesmo fazer com que os traços pareçam rígidos, o que adiciona anos à aparência. No entanto, existem recursos para adicionar um pouco de movimento e resolver esse problema.

Franjas muito curtas com cabelos médios ou longos

A opção de usar franjas intermediárias totalmente retas não é a mais acertada. No entanto, existem inúmeras alternativas de franjas que ficarão ótimas e estão na moda atualmente. Explore as diferentes opções disponíveis e encontre o corte de cabelo com franja que melhor se adapte a você.