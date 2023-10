Estudo determina quantos passo diários são necessários para uma vida saudável

Você já parou para se perguntar quantos passos deve dar por dia na busca por uma vida saudável e longe do sedentarismo? Um estudo realizado por cientistas da Universidade de Granada, na Espanha, revelou qual o número aproximado de passos diários que devemos dar para alcançar essa meta, e o valor foi surpreendente.

Segundo a publicação, realizada pelo Canaltech, os cientistas descobriram que uma média diária de 8 mil passos poderia reduzir o risco de morte e gerar melhorias na saúde do indivíduo.

Para isso, a equipe realizou uma revisão da literatura disponível sobre o tema e uma meta-análise que envolveu 12 estudos internacionais sobre o assunto onde foram analisados mais de 110 mil participantes. A conclusão dos cientistas foi publicada na revista científica de cardiologia Journal of the American College of Cardiology.

Entenda a teoria dos passos

O estudo em questão é baseado na teoria dos “mágicos 10 mil passos por dia, que surgiu no Japão, sem embasamento científico, na década de 1960. Desde então, diversos cientistas buscam estudar e esclarecer estas questões.

No estudo recente, os pesquisadores concluíram que dar 8 mil passos ajuda a reduzir significativamente o risco de morte prematura, independentemente de sua causa. Considerado o tamanho médio da passada de homens e mulheres, os 8 mil passos diários equivalem a uma caminhada de 6,4 quilômetros por dia.

Apesar desta média, é importante ressaltar que a quantidade de passos para uma vida saudável varia conforme o estudo realizado. Para reduzir o risco de demência, por exemplo, estima-se que sejam necessários 10 mil passos diários.

Por outro lado, 8,2 mil passos diários devem auxiliar as pessoas a não engordar além de reduzir os riscos de diabetes, hipertensão, refluxo e outras doenças.

Além disso, os especialistas afirmam que caminhadas em ritmo acelerado são ainda mais favoráveis para as questões de saúde, pois ajudam com a saúde cardiovascular.

E se sua contagem de passos diários passa longe deste número, vá com calma e aumente gradativamente seu tempo de caminhada. Não tente aumentar o número drasticamente.