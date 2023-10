Descubra uma poderosa oração para pedir pela proteção de seu anjo da guarda

Anjos da guarda são seres celestiais que nos acompanhando desde o momento em que nascemos até o dia de nossa morte. Com a função de nos proteger e guiar, estes seres seguem lado a lado conosco apoiando e iluminando nossos caminhos.

Para ajudá-lo a se conectar ainda mais com seu Anjo da Guarda, trouxemos uma poderosa oração que pode aumentar sua conexão com seu anjo e fazê-lo receber as bênçãos de seu ser protetor.

Antes de fazer a oração, busque se acalmar e encontrar um local tranquilo onde poça orar sem ser interrompido. Lembre-se de manter a fé e se concentrar em seu pedido.

Leia também: Está com dificuldades para dormir? Esta oração pode te ajudar

Oração para o Anjo da Guarda

“Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, Todo-poderoso, criador do céu e da Terra. Louvores Vos sejam dados por todos os séculos dos séculos. Assim seja.

Senhor Deus, que por vossa imensa bondade e infinita misericórdia confiaste cada alma humana a cada um dos Anjos de vossa corte celeste, graças vos dou por essa imensurável graça. Assim confiante em vós e em meu santo Anjo da Guarda, a ele me dirijo, suplicando-lhe velar por mim, nesta passagem de minha alma, pelo exílio da Terra. Meu santo Anjo da Guarda, modelo de pureza e de amor a Deus, sede atento ao pedido que vos faço.

Deus, meu criador, o Soberano Senhor a quem servis com inflamado amor, confiou à vossa guarda e vigilância a minha alma e meu corpo; a minha alma a fim de não cometer ofensas a Deus; o meu corpo a fim de que seja sadio, capaz de desempenhar as tarefas que a sabedoria divina me destinou para cumprir minha missão na Terra.

Meu santo Anjo da Guarda, velai por mim, abri-me os olhos, dai-me prudência em meus cainhos pela existência.

Livrai-me dos males físicos e morais, das doenças e dos vícios, das más companhias, dos perigos e nos momentos de aflição, nas ocasiões perigosas, sede meu guia, meu protetor e minha guarda, contra tudo quanto me cause dano físico ou espiritual. Livrai-me dos ataques dos inimigos invisíveis, dos espíritos tentadores. Meu santo Anjo da Guarda, protegei-me”.

Fonte: Terra