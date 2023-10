Cortes de cabelo ondulados: 10 estilos que são tendência em 2023 e que favorecem as mulheres

Se você tem cabelo ondulado, você tem milhares de maneiras de usar um corte que te faça parecer atraente e muito moderno.

Tratam-se de cabelos construídos com base em camadas, desfiados e despontados que fornecem grande movimento ao cabelo e dão um ar fresco e atual ao visual.

Se você quiser conhecer alguns dos cortes de cabelo mais atuais para potencializar suas ondas naturais, mostramos 10 estilos que são tendência em 2023:

Shaggy

O shaggy é um corte com muitas camadas, em que as camadas são cortadas gradativamente, de cima para baixo, concentrando o volume sobre a cabeça ou os meios, dependendo da forma do rosto. É especialmente adequado para cabelos ondulados, que ganham em textura com este tipo de camadas.

Bob ondulado

O wavy bob é um tipo de bob com muito movimento graças às ondas, tornando-se especialmente adequado para cabelos ondulados. É um corte reto, embora levemente inclinado, construído com camadas desgastadas que fornecem textura.

Corte Wolf Cut

O corte Wolf Cut é despojado e ousado, caracterizado por seu acabamento texturizado. É uma fusão entre o mullet e o shaggy, que combina o volume na parte superior da cabeça com os lados descarregados e um acabamento ondulado muito característico.

Bob shaggy

O shaggy bob é uma versão do bob que se caracteriza pela estrutura em camadas, com volume acentuado na cabeça. Isso torna-o ideal para cabelos ondulados, pois realça esse acabamento texturizado e permite uma confortável manutenção no dia a dia.

Hush cut

O hush cut é um corte com camadas para cabelos longos com um acabamento solto com muito movimento. É ideal para dar forma às longas madeixas onduladas e para que a textura do cabelo se expresse naturalmente.

Mixie

O mixie é um híbrido entre o mullet e o pixie e é perfeito para cabelos com ondas naturais. Mais curto na frente e nas laterais, e longo até a nuca por trás, ganha muito em cabelos com textura natural. E é extremamente fácil de manter.

Bob Longo

O long bob é a versão longa do bob que favorece todos os tipos de rostos. Este 2023 é estilizado com textura, adicionando elementos como camadas, desfiados ou franja. Por isso, é ideal para cabelos que já têm textura, como os ondulados.

Longo com camadas

Os cortes de cabelo longo com camadas estão na moda e são especialmente chamativos em cabelos ondulados. A estrutura em camadas permite realçar o movimento e o acabamento desta textura de cabelo, dando ao penteado um acabamento muito moderno.

Shaggy Lob

O shaggy lob é uma fusão entre as camadas degradadas do corte shaggy e o long bob. É um dos cortes de tendência que melhor se adapta a texturas onduladas, pois multiplica o movimento e permite um visual muito atual.

Com franja cortina

Os longos franjões geralmente ficam bem nos cabelos ondulados. Eles adicionam textura e frescura ao corte e adicionam movimento ao acabamento. O franjão de cortina é perfeito para exibir ondas naturais e também fica bem em todos os rostos.

