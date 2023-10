Benefícios de comer nozes todos os dias

Você sabia que comer nozes todos os dias vai muito além de saborear um simples lanche? Estas bombas naturais de gorduras boas estão carregadas de benefícios para o seu bem-estar e aparência em geral. E você só precisa de algumas peças!

Se você quer saber por que incorporá-los à sua dieta é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu corpo, continue lendo até o final.

Ajuda na perda de peso

Uma maneira deliciosa de manter a forma é incluir nozes nos pratos. Apesar do tamanho pequeno, são cheios de fibras e proteínas que o mantêm saciado e satisfeito por mais tempo. Adeus aos desejos indesejados!

Fonte de energia

Getty Images

Você precisa de um impulso natural para enfrentar a manhã? Repletas de nutrientes essenciais e carboidratos saudáveis, as nozes são ótimas para o pré-treino ou para aqueles momentos em que você se sente cansado. Além disso, seu conteúdo de fibras mantém a estabilidade dos níveis de açúcar no sangue.

LEIA TAMBÉM: Vitamina de aveia e amêndoas acelera o metabolismo e ajuda a ...

Antidepressivo natural

Outro benefício de comer nozes é que elas são ricas em ácidos graxos ômega-3, que aumentam a produção de serotonina, o que provoca sensação de felicidade e bem-estar. Um punhado pode ser exatamente o que você precisa para melhorar seu humor a qualquer hora do dia!

Melhora a memória

Comer nozes diariamente, torna a mente mais ativa e melhora a função cognitiva graças às suas gorduras boas e fonte de antioxidantes essenciais para manter o cérebro saudável. Os especialistas recomendam consumir cerca de 30 gramas diariamente, o que equivale a aproximadamente 7 nozes.

Promove a saúde intestinal

Getty Images

Um sistema digestivo feliz é a chave para se sentir bem. As nozes são uma fonte de fibra prebiótica que nutre as bactérias benéficas do intestino, promovendo uma digestão saudável e um sistema imunológico forte.

Cuida da sua saúde cardiovascular

Os ácidos graxos alfa-linolênico e linoléico contidos nas nozes auxiliam na produção de glóbulos vermelhos, melhoram a circulação e reduzem os níveis de colesterol, o que protege contra doenças como insuficiência cardíaca, arritmia e acidente vascular cerebral.

Contribui para o cuidado da pele

A vitamina E é fundamental para uma tez uniforme, firme e sem rugas e, além de incluí-la nos cremes, este componente está presente nas nozes, por isso recomendamos consumi-las regularmente. Um smoothie matinal com frutas vermelhas, leite de amêndoa, nozes e uma colher de colágeno é tudo que você precisa para ter uma pele bonita!

É importante lembrar disso!

Como ressaltado por nós em outras oportunidades, queremos lembrá-lo que embora seja positivo, o conteúdo disposto acima tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa de nenhuma forma assegurar tratamentos, diagnósticos ou substituir as visitas regulares ao médico.

Não se esqueça de manter seus exames em dia e de buscar um centro de saúde em caso de qualquer suspeita.

LEIA TAMBÉM: O melhor strogonoff de nozes para o seu natal: Sobremesa ...