As melhores mechas para exibir seus grisalhos com orgulho e destacar seu cabelo natural

As melhores mechas para exibir seus grisalhos com orgulho e valorizar seu cabelo natural (Foto: Pinterest)

A tendência deste ano tem sido manter a naturalidade do seu cabelo com cortes que rejuvenesçam o rosto.

Os grisalhos desde 2020 com a pandemia chegaram para ficar e agora ostentá-los é a moda. Ficou para trás o desconforto de escondê-los.

Atualmente os cabeleireiros criaram seu próprio decálogo com truques para manter cabelos grisalhos bonitos e esquecer-se da coloração.

Aqui estão as 3 melhores mechas para esconder os fios grisalhos e exibir uma cabeleira natural:

Mechas cinzentas para disfarçar os grisalhos

As mechas degradê nos grisalhos são o truque dos cabeleireiros para passar de um cabelo tingido para um cabelo prateado com estilo e sem que se note o efeito raiz no cabelo.

Da mesma forma que outras mechas, as grey blending bebem da técnica de mechas balayage para criar uma mistura de tons nos cabelos que tornam a cabeleira um cenário multidimensional.

Ao realizar a técnica, mechas são tingidas de raiz às pontas para visibilizar os cabelos grisalhos. São destacadas e matizadas com diferentes tons de cinza, criando um jogo de matizes muito similar ao das mechas balayage. É recomendável para quem tem pelo menos 50% do cabelo grisalho.

Mechas prateadas balayage para deixar cabelos grisalhos

Silver balayage não é mais do que uma técnica de coloração que consiste em um degradê de cor de escuro para claro com o objetivo de tornar o cabelo mais luminoso e manejável e, assim, disfarçar a aparência dos primeiros cabelos brancos. Além disso, pode ser aplicado em qualquer tipo de cabelo, independentemente da sua coloração, o que torna essa técnica muito mais acessível.

Mechas em espiral para deixar cabelos grisalhos

Esta técnica é usada para abraçar as madeixas grisalhas com estilo e exibir uma cabeleira saudável e bonita. Em vez de matizá-las ou tingi-las de outra cor, elas são destacadas entrelaçando as mechas grisalhas com mechas de diferentes tons de platina. Dessa forma, é criado um padrão em forma de zigue-zague, parecido com um trigo, daí o seu nome.

As mechas espigadas com as quais você pode deixar os cabelos grisalhos são criadas em direção diagonal e difusas a partir da raiz, de modo que o padrão irregular dos cabelos grisalhos e sua distribuição dispersa sejam disfarçados. Com esta técnica de coloração, o crescimento dos cabelos grisalhos parece mais homogêneo e se alcança o principal objetivo: lograr um equilíbrio entre tons quentes e frios e incluir os cabelos grisalhos como mais um tom a destacar.