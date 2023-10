3 perfumes masculinos nacionais diferentes QUE TOMAM CONTA DO AMBIENTE

Se o seu problema com os perfumes é o baixo desempenho, você não terá problemas com as fragrâncias a seguir. Muito potentes, esses são os tipos de aromas que impregnam no ambiente, porém de forma positiva. Dessa forma, você vai chamar a atenção com elegância e ainda receberá muitos elogios.

Malbe X - O Boticário

Começando pelo mais conhecido, X traz a essência da linha Malbec, uma das mais utilizadas pelo público masculino, mas de uma forma mais potente e viril.

As notas de topo são Folhas de Violeta, Yuzu, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Benjoim, Cardamomo e Fator X e as notas de fundo são Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli.

Mary O. - Sapientiae Niche

Para quem prefere um perfume mais exclusivo, Mary O., de Sapientiae Niche, é um perfumão. É considerado um perfume tropical devido às notas cítricas e frutadas.

As notas de topo são Maracujá, Coco, Groselha Preta, Limão Siciliano, Bergamota Siciliana e Alecrim. As notas de coração são Jasmim-Manga, Lima, Ylang Ylang e Cedro e as notas de fundo são Patchouli, Ambroxan, Musgo de Carvalho, Almíscar e Heliotrópio.

FLUY - Provoking

Outro perfume exclusivo, mas com melhor custo-benefício. Um pouco mais elegante e sofisticação, pode ser utilizado tanto durante o dia quanto para eventos noturnos.

No topo possui notas de Bergamota, Lavanda, Pimenta, Limão, Sálvia e Cardamomo, acompanhadas por notas de corpo em Íris, Jasmim, Néroli, Fava Tonka e Baunilha e finalizando com notas de fundo em Mirra, Cedro, Patchouli, Vetiver, Sândalo, Âmbar e Musk.

