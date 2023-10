Perfume floral de Carolina Herrera traz elegância, frescura e relaxamento: ideal aos 40

Carolina Herrera possui uma linha de fragrâncias tão requintadas que tornaram-se as mais vendidas em todo o mundo, graças à sua qualidade e elegância nos seus aromas.

A estilista de origem venezuelana colocou-se como um referencial no mundo da moda graças aos seus românticos designs que exaltam a beleza das formas femininas e oferecem a cada mulher esse sentido charmoso como nenhuma outra marca faria.

Entre tecidos e sua linha de fragrâncias e até maquiagem, Carolina Herrera se torna um ídolo da moda que, apesar de suas controvertidas regras de estilo, tão seguidas quanto debatidas, sabe se manter entre o gosto do público transformando seus desenhos e adicionando-lhes um toque contemporâneo que permanece vivo.

Carolina Herrera Theo Wargo / Getty Images (Theo Wargo/Getty Images)

Se falarmos de perfumes, ‘Good Girl’ é um dos mais aclamados, não apenas pela sua forma de salto, mas também pelo seu aroma, que, desde 2016, continua a ser um dos mais populares. Anos atrás, a venezuelana lançou no mercado um dos aromas que ocupou um lugar nas casas de muitas mulheres, ‘212′; mas há um em especial que esconde um profundo significado de unidade e que busca ser o testemunho de cada passo na sua vida.

Carolina Herrera tem o perfume floral que fornece elegância e relaxamento para os 30 e 40 anos

Carolina Herrera parece ter a fórmula perfeita para que um perfume seja bem-sucedido, e como já falamos em artigos anteriores, cada um deles possui uma característica que os torna únicos, a elegância, a sofisticação e essa convocação para ver o lado divertido da vida, mas 'CH' possui um significado muito mais emocional.

Relacionado com os lembranças da mãe, 'CH' foi lançado em 2007 como um testemunho das memórias de Carolina Adriana, filha de Carolina Herrera, também refletindo a conexão com sua mãe e seus viagens por Venezuela, Londres e Nova York que emanam uma nostalgia requintada com um toque sedutor através de seu couro vermelho com detalhes dourados pequenos e únicos que adicionam glamour.

Perfume 'CH' de Carolina Herrera Web (Web)

Qual é o aroma do ‘CH’ de Carolina Herrera?

O ’CH’ da Carolina Herrera pertence à família olfativa floral, é descrito como um poder invisível que traz um equilíbrio perfeito entre frescura e relaxamento, que busca ser o testemunho de cada momento na vida das mulheres.

Entre seus principais ingredientes estão a rosa, jasmim, praliné, com notas de saída que incluem bergamota, toranja, notas de coração, rosa búlgara, sampaguita e, por fim, notas de fundo com patchouli e praliné.

Qual é o aroma de 'CH' de Carolina Herrera? Web (Web)

Se você estiver procurando por uma essência que o acompanhe no seu dia a dia e não que faça parte exclusivamente de momentos onde a formalidade impere, ‘CH’ é o perfume ideal com sua fragrância floral que está perfeitamente planejada e projetada para que faça parte da sua rotina e o acompanhe sempre. Seu preço gira em torno de 100 a 150 dólares.