As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta-feira (27), segundo o tarot

Estamos nos aproximando cada vez mais do fim de semana e muita coisa pode rolar nesta sexta-feira (27). Pensando nisso, trouxemos hoje as revelações das cartas do tarot para as pessoas dos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Para Sagitário, o tarot revela que embora estejamos próximo do encerramento da semana, este será um excelente momento para desenhar suas metas a longo prazo. Não tenha medo de testar o novo e confie em sua intuição.

Com respeito ao campo amoroso, as cartas te aconselham a se conectar mais com seu parceiro.

Capricórnio

Uma fase de crescimento pessoal e espiritual se aproxima de sua vida, Capricórnio, então confie em sua intuição e naquilo que acredita que seja o correto para a sua vida e futuro. Em linhas gerais, aproveite este ciclo para se conectar com seu eu interior.

Quando falamos sobre o campo amoroso, se quer seguir neste relacionamento, será preciso que imponha limites ao seu companheiro.

+ Some mais conteúdos de nosso site em sua lista de leitura:

Aquário

Quando falamos sobre Aquário, assim como alertado para outros signos, você deverá tomar algumas decisões importantes neste novo dia e para isso terá que confiar mais em sua intuição.

Sobre o campo profissional, é melhor respirar fundo, porque a solução de alguns conflitos ficará por sua conta.

Peixes

A criatividade da pessoa de Peixes estará em alta nesta sexta-feira (27), o que indica uma ótima fase para tirar planos do papel e brilhar entre os demais. Não tenha medo de mostrar o seu potencial.

Por fim, quando falamos sobre o campo profissional, o reconhecimento que tanto deseja finalmente deve chegar.

+ Leia também mais algumas recomendações de conteúdos de nosso portal: