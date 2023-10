As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (27), segundo o tarot

Estamos nos aproximando cada vez mais do fim de semana e muita coisa pode rolar nesta sexta-feira (27). Pensando nisso, trouxemos hoje as revelações das cartas do tarot para as pessoas dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

É melhor estar preparado, Leão, porque as cartas do tarot revelam que a sexta-feira (27) será o dia em que deverá tomar algumas decisões importantes em sua vida. Visto isso, não tenha medo de se arriscar e confie em sua intuição para definir o melhor caminho a seguir.

Quando falamos sobre o campo afetivo, você deve se conectar mais e escutar seu parceiro.

Virgem

Tome cuidado com distrações neste novo dia, Virgem, e isso porque até coisa mais “inofensiva” pode acabar te afastando de seu objetivo final. É hora de pensar em metas a longo prazo.

Com respeito ao campo profissional, oportunidades de crescimento devem chegar e só dependerá de você aproveitá-las.

Libra

Para Libra, o tarot revela que a sexta-feira (27) será um ótimo dia para sair de sua zona de conforto e topar novos desafios. Não tenha medo de se arriscar e descobrir caminhos alternativos em sua vida.

Com respeito ao campo afetivo, é preciso se comunicar de maneira mais aberta com seu parceiro.

Escorpião

Prepare-se, Escorpião, porque um momento difícil se aproxima de sua vida e você terá que tomar uma dura decisão. Confie em sua intuição e naquilo que acredita que seja o certo para enfrentar a sexta-feira.

Quando falamos sobre o amor, você pode se sentir bastante sentimental neste novo dia.

