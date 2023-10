Os segredos de Eva Longoria para ser elegante aos 48 anos

Eva Longoria, a renomada atriz americana de raízes mexicanas, tem sido um verdadeiro ícone de moda e estilo ao longo dos anos. Esteja ela brilhando no tapete vermelho ou tomando um café de esquina, ela sempre está espetacular.

Sua capacidade de parecer impecável e radiante é admirada no mundo da moda e do entretenimento. Seus segredos para permanecer espetacular por décadas são uma combinação de sofisticação, atitude e bom gosto. Aqui contamos quais são seus segredos de estilo!

Não seja igual aos outros

Com seu estilo característico e confiança inata, ela incorpora a ideia de possuir seu próprio estilo. A sua abordagem de dar um visual clássico e dar-lhe um toque moderno lembra-nos que a autenticidade está sempre na moda. Num mundo obcecado por tendências passageiras, Eva ensina-nos que o verdadeiro glamour reside na autenticidade.

Invista em vestidos longos e sapatos altos

Getty Images

Eva Longoria, com 1,55 metros, mostra-nos que a altura não é obstáculo para estar impecável. Ela nos ensina que se quiser usar vestido longo é melhor optar pelo salto alto. Sejam botas, saltos gatinho ou sapatos plataforma, o segredo é sentir-se poderoso, independentemente de tocar o céu ou a terra.

Elegância atemporal

Ela é uma verdadeira especialista em estilo que desafia as tendências. Dos vestidos de alta costura aos ternos sob medida, Eva nos ensina que o segredo para se destacar no mundo da moda é abraçar as peças clássicas.

Minimalismo

Getty Images

A celebridade é uma verdadeira embaixadora da moda contemporânea, ela nos ensina que às vezes menos é mais. Além disso, lembra-nos que na simplicidade existe um poder silencioso e muitas vezes subestimado. A lição aqui é que às vezes usar poucas peças permite que você fique muito mais confortável, relaxado e definitivamente em sintonia com seu estilo.

Para ela, a moda pode ser um jogo criativo ao qual você sempre pertencerá e, acima de tudo, que não importa quantos anos você tenha, você sempre poderá seguir seus conselhos e se sentir tão incrível quanto ela.

Lembre-se, a idade é apenas um número que não define quem somos ou o que podemos alcançar. A verdadeira beleza está na confiança, no amor-próprio e na atitude, independente de quantas vezes você tenha apagado as velas. O estilo é eterno e não tem limites!

Fonte: Glamour

