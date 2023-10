O suco natural detox com abacaxi que é uma delícia e ótimo para quem tem pressão alta Foto ilustrativa - Freepik - @Freepik

Dentre as opções disponíveis de cuidados para casos de pessoas com pressão alta, além do acompanhamento médico frequente, existem alternativas de sucos naturais detox que são super positivos e que beneficiam a saúde.

E é pensando justamente nisso que trouxemos hoje uma sugestão caseira e prática que fica pronta em poucos minutos e demanda itens que possivelmente deve ter em casa. Vamos lá aprender como preparar?

Suco detox

Ingredientes:

¼ berinjela (fatiada);

2 colheres (sopa) salsinha;

1 xícara (chá) de abacaxi;

3 folhas de alface;

½ pepino.

Modo de preparo:

O primeiro passo será colocar todos os itens no liquidificador;

Então, o próximo será bater até que atinja um ponto homogêneo;

É recomendado que coloque um pouco de água;

Você pode adicionar gelo em sua bebida, se quiser;

Tome seu suco imediatamente sem adoçar ou coar.

É importante lembrar disso!

Como reforçado sempre, nenhuma dieta ou prática de consumo deve ser iniciada sem orientação de um profissional. A mesma indicação se aplica ao uso de medicamentos. Fique atento e proteja a sua saúde.

Ressaltamos mais uma vez que o conteúdo tem a proposta apenas informativa e não visa assegurar diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico.

