Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 23 a 27 de outubro de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de outubro de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 23 a 27 de outubro de 2023:

Áries

Semana de trabalho. Tente não gastar demais e comece a economizar para o futuro. Às vezes seu temperamento é muito forte e você não controla seu ciúme, então relaxe e aproveite seu relacionamento.

Uma viagem. O solteiro terá dias de muitos amores novos e apaixonados. Chance de abrir um negócio ou encontrar seu verdadeiro amor.

Um amor do passado pede cautela. Um animal de estimação tende a chega em sua vida.

Touro

Semana de boa sorte em tudo relacionado a novos empregos ou projetos, apenas tente se cuidar de fofocas ou más intenções de pessoas próximas.

Um amor do passado está procurando você para voltar. Procure não deixar nada inacabado. Você saberá sobre uma gravidez.

Um convite. Tenha cuidado com a alimentação, lembre-se que ela é o seu ponto fraco, por isso procure continuar com exercícios e uma alimentação saudável.

Gêmeos

Semana para analisar um novo projeto de obra ou mudança de casa. Você terá energias positivas para o seu signo e poderá fazer qualquer procedimento legal que funcione a seu favor ou mudar de emprego.

Cuidado com problemas estomacais e hormonais. Um ex o procura, mas é melhor encerrar esse capítulo. Você ganha dinheiro extra. Cuide mais da saúde.

Câncer

Semana para curtir o momento a dois ou uma viagem. Chance de conhecer pessoas de outro país.

Você terá a oportunidade de um novo projeto, então tente se aplicar e verá como as coisas vão correr para você. Você faz alguns pagamentos atrasados.

São dias nos quais você poderá fazer qualquer mudança em sua vida, pois as energias estarão muito fortes para a transformação.

Procure não brincar com dois amores ao mesmo tempo, lembre-se que nessa vida tudo volta. Evite brigar com sua família e seja um pouco mais compreensivo com todos ao seu redor. Você é muito sociável e deve aproveitar para sair e para conhecer mais pessoas.

Leão

Semana de comemorar e se encher de alegria. Um amor procura você para lhe oferecer um compromisso mais firme. Serão dias de muita sorte nos assuntos do coração.

Procure economizar. Proposta para uma viagem. Controle seu temperamento. Lembre-se que o sexo é um complemento do amor, mas não é amor verdadeiro.

Você recebe dinheiro pelo atraso no pagamento do seu trabalho ou dívida. Um animal de estimação pode chegar em sua vida.

Virgem

Semana para resolver tarefas pendentes nos estudos ou do trabalho, lembre-se que você precisa administrar seu tempo para atingir todos os seus objetivos.

Cuide de gastrite ou problemas intestinais, procure fazer uma alimentação saudável. Aumento de criatividade para criar novos projetos de trabalho ou negócios que entregam renda extra.

Tente aproveitar seu relacionamento e ser feliz. Um novo amor chega. Cuidado com os problemas na rua, procure ter calma. Saia e encontre o seu destino e verá como alcançará o sucesso.

Libra

Semana de boas notícias e de resolução de uma situação amorosa do passado que não te deixou em paz. Serão dias de colocar em dia questões de trabalho.

Você recebe um convite para fazer uma viagem ou visitar sua família. Tente continuar cuidando da saúde.

Encerramento de projetos ou mudanças de emprego para melhor. Você receberá um novo amor que será muito compatível. Quem já têm companheiro deve ser mais paciente no relacionamento. Tenha cuidado com problemas de cartão de crédito, verifique onde você os utiliza.

Escorpião

Semana para viajar a trabalho ou com a família. Chega em breve um amor que será muito compatível com você, por isso abra mais o coração.

Você resolve situações de trabalho complicadas. Você recebe um dinheiro extra para economizar ou investir em algo importante.

Atenção com problemas hormonais. Chance de resolver de forma favorável qualquer situação jurídica ou mudar de casa ou de emprego.

Sagitário

Semana de boas notícias ao seu redor, mas cuidado com a inveja, principalmente no trabalho. Pare de pensar no que não aconteceu em sua vida amorosa, pois é hora de seguir em frente.

Convites para uma viagem. Você comemora um membro da família ou terá um casamento para ir. No amor, será um dos seus melhores meses, você estará muito apaixonado e estável com seu parceiro.

Os solteiros encontrarão um novo amor que será muito compatível. Cuide dos problemas de infecção na garganta.

Capricórnio

Novos projetos ou emprego. É hora de progredir no trabalho e uma boa chance de conseguir renda extra.

Não pense mais tanto no amor, lembre-se que é melhor ser amado com leveza e na hora certa. Novidades que causam muita satisfação.

Um ex pode regressar. Você descobrirá sobre o divórcio de alguém e será um conselheiro. Tenha cuidado com problemas de saúde devido a infecções de pele ou sexualmente transmissíveis.

Aquário

Semana de estar com energia muito boa e encarar mudanças, principalmente em seu trabalho. Reconhecimento e coragem para dizer o que pensa.

Você recebe dinheiro que não esperava. É hora de crescer com a abundância e a saúde que entram em sua vida.

No amor, você tende a confundir amizade com paixão. Alguém estará muito presente e falará de algo mais sério.

Continue com o exercício e cuidando mais da saúde da mente, corpo e coração.

Peixes

Semana de novas oportunidades no trabalho e negócios. É hora de crescer e pensar em mudanças importantes. Viagens.

Você terá contratempos financeiros ou pagará dívidas que não esperava. No amor, um ex-parceiro pode regressar e será importante para ficar em paz com seus sentimentos.

Os solteiros terão a oportunidade de conhecer pessoas com muitos pensamentos em comum. Tenha cuidado com roubo ou perda. Tente abandonar os vícios, lembre-se que você deve ser mais forte e se cuidar mais.