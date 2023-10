Comer antes de dormir faz mal? Descubra se isso afeta seu sono e peso

Para muitos de nós, comer antes de dormir, mesmo que seja um pequeno lanche, é uma parte essencial do ritual noturno. Tomar leite com pão ou comer um biscoito antes de cair no sono é muito melhor do que tentar dormir com o estômago vazio. E, claro, também parece ser maravilhoso terminar um dia ruim com sorvete ou fast food.

Ao mesmo tempo, você já deve ter ouvido dicas que desaconselham comer à noite porque faz mal à digestão, ao sono ou ao peso. Bem, antes que você pense em desistir de sua amada rotina noturna (ou de seu piquenique espontâneo à meia-noite), vamos dar uma olhada nos efeitos que comer antes de dormir pode realmente ter em sua saúde.

Comer antes de dormir e digestão

Embora nosso corpo seja perfeitamente capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo (dormir e digerir, neste caso), ir para a cama logo após um banquete alimentar não é o ideal para muitas pessoas devido à configuração do trato gastrointestinal (GI).

Entre o estômago e o esôfago (o tubo que transporta o alimento da boca ao estômago) existe uma válvula muscular chamada esfíncter esofágico inferior, de acordo com o Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais (NIDDK). Às vezes, essa válvula permanece aberta, permitindo que o conteúdo do estômago e os sucos digestivos voltem para o esôfago e causem irritação, disse o Dr. Scott Gabbard, gastroenterologista da Clínica Cleveland. Essa sensação desagradável de queimação (e às vezes de gosto) na garganta e/ou no peito é conhecida como refluxo gastroesofágico (ou seja, refluxo ácido ou azia).

Segundo a Clínica Mayo, a azia pode ser desencadeada por diversas causas, como comer e depois deitar. Quando você se deita horizontalmente com o estômago cheio, “você perde o efeito da gravidade que ajuda a manter o conteúdo do estômago baixo”, explica o Dr. Gabbard, que causa esse refluxo. Qualquer pessoa pode ter azia ocasionalmente, mas se tiver mais de duas vezes por semana, poderá ter o que é chamado de doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), conforme a Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA.

Outro risco de comer tarde da noite é a dispepsia , mais comumente conhecida como indigestão ou dor de estômago . Este é um conjunto de sintomas (como dor de estômago, náusea, plenitude desconfortável ou muito rápida e inchaço ou queimação na parte superior do abdômen) que geralmente são desencadeados pela alimentação rápida; comer em excesso; comer alimentos gordurosos, gordurosos ou condimentados; ou beber muita cafeína, bebidas alcoólicas ou carbonatadas, de acordo com o NIDDK.

Tal como acontece com a azia, a indigestão leve ou ocasional geralmente não é motivo de preocupação. Se durar mais de duas semanas ou for acompanhado de outros sintomas, é uma boa ideia consultar um médico que possa ajudá-lo a descobrir se você tem um problema digestivo subjacente, como gastrite ou dispepsia funcional, que é crônica e não tem causa subjacente, de acordo com o Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais (NIDDK).

Mas quer você sofra de refluxo ácido ou indigestão crônica ocasional, “comer uma refeição pesada antes de dormir pode piorar os sintomas existentes”, diz o Dr. Por esse motivo, o NIDDK aconselha evitar comer tarde da noite e esperar duas a três horas para dormir após comer.

Considere também o tamanho e o conteúdo do seu lanche ou refeição noturna se tiver algum desses problemas. Refeições grandes demoram mais para digerir do que lanches leves, explica o Dr. Gabbard, e quanto mais cheio estiver o estômago, mais tempo levará para se decompor e maior será a probabilidade de você sofrer de DRGE ou dispepsia. Alguns alimentos demoram mais para serem digeridos do que outros, como aqueles ricos em fibras ou gordura. Alimentos picantes e ácidos também podem agravar o refluxo ácido e a indigestão, de acordo com o NIDDK.

Então, em geral, para o bem do estômago, o lanche noturno ideal é aquele menor, mais macio, com menos gordura e fibras, e consumido algumas horas antes de dormir. Claro, se essas mudanças não ajudarem você, consulte seu médico porque existem outras modificações no estilo de vida e medicamentos disponíveis.

