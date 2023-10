Aqui estão as cartas do tarot que representam Áries, Touro e Gêmeos e o que significam Foto ilustrativa - Pexels - Alina Vilchenko

Você sabia que além de trazer previsões sobre o futuro e fazer uma leitura sobre determinados temas de sua vida, existem cartas do tarot que definem cada um dos 12 signos do zodíaco? Se você é de Áries, Touro ou Gêmeos, basta que confira os detalhes que deixaremos a seguir.

Áries - O Imperador

Abrindo nossa lista, temos o signo com a carta que evidencia aqueles com fortes características de poder e, aliado a isso, uma evidente capacidade de liderança. Além disso, é uma pessoa que acredita em seu potencial e que se doa ao máximo para alcançar as metas que coloca em sua vida.

Touro - O Hierofante

Também chamada de “O Papa”, esta carta remete ao autoconhecimento e àqueles que buscam ao máximo manter sua estabilidade emocional e, consequentemente, mental. Também destaca-se uma energia positiva e de criatividade.

Gêmeos - Os Enamorados

Marcando a dualidade, o amor e caminhos, estes que envolvem os valores que decide adotar em sua vida, esta carta na verdade traz uma tarefa, que é a de analisar sempre as possibilidades de escolha que podem aparecer em sua jornada para finalmente encontrar o verdadeiro equilíbrio.

