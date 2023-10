7 remédios para tosse que farão você se sentir melhor instantaneamente

Para facilitar a sua vida nesta época de doenças e resfriados, compilamos os remédios para tosse mais poderosos que não apenas aliviarão os sintomas clássicos de irritação e catarro, mas também melhorarão o resto da saúde nasal e da garganta.

Ideais para evitar comprimidos e aumentar o seu bem-estar da forma mais natural possível, a seguir partilhamos as suas propriedades e como prepará-los em casa. Corre para anotar cada ingrediente!

Chá de ervas com mel

É muito sabido desde a época das nossas avós que o mel alivia rapidamente a tosse. Misture duas colheres de sopa deste produto natural com uma xícara de chá de ervas, como camomila, hortelã-pimenta ou chá-verde, e beba uma ou duas vezes ao dia.

Sopa de missô

Os probióticos são conhecidos por fortalecer o sistema imunológico e melhorar o desempenho do sistema respiratório. Este prato japonês é uma maneira deliciosa de obter sua dose diária enquanto saboreia uma tigela quente e rica. Como preparar a sopa? Aqueça a água e quando atingir o ponto de ebulição acrescente as algas. Após 5 minutos, adicione o tofu e os cubos de vegetais e espere mais 5 minutos. Dissolva o missô em outra parte de água e misture tudo no final.

Chá-preto descafeinado

Em geral, o alívio da tosse requer o consumo de bastante líquido, mas se procura uma bebida reconfortante que o mantenha acordado durante o dia, sem o nervosismo causado pela cafeína, então este chá é a escolha perfeita. Vai te dar aquela sensação energizante sem atrapalhar sua noite de descanso!

Caldos claros

Quem não gosta de um bom caldo caseiro quando tudo o que você quer é ficar na cama? Aqueles que não têm gordura (como frango e peixe) não são apenas deliciosos, mas também hidratam e equilibram as defesas. Você pode adicionar alguns vegetais para ter uma refeição completa.

Chá de raiz de marshmallow

Não estamos falando do marshmallow que você assa no fogo, mas sim da Althaea officinalis , uma planta perene que floresce no verão. Suas folhas e raízes são utilizadas desde a antiguidade como remédio natural contra tosse e dor de garganta. Você pode encontrá-lo em chás ou cápsulas, mas não é recomendado para crianças.

Sprays de menta

Outro dos remédios para tosse mais populares é o uso de folhas de hortelã, pois são conhecidas por suas propriedades curativas. Seu mentol acalma o desconforto na garganta e facilita a livre passagem do ar. Faça um chá com eles ou inale seus vapores colocando uma toalha no topo da cabeça e respirando profundamente sobre a água fervente com 7 ou 8 gotas de óleo essencial.

Infusão de gengibre

O gengibre, aquele super-herói das especiarias, é seu aliado contra a tosse asmática ou seca, pois contém propriedades anti-inflamatórias que relaxam as membranas das vias respiratórias. Prepare um chá fervendo meio litro de água com 20-40 gramas de gengibre em rodelas ou em pó. Coe, acrescente um pouco de adoçante ou suco de limão e beba à noite.

Então aí está, os melhores remédios para tosse que farão você sentir como se nada tivesse acontecido. Combine essas dicas com um descanso adequado e sinta sua saúde revigorada!

