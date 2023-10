Perfumes masculinos para comprar de olhos fechados!

Se você é uma pessoa indecisa, mas está procurando novos perfumes para adicionar ao seu acervo, a lista a seguir, retirada do canal do Youtube Matt Fragraance, pode ser um bom ponto de partida.

De acordo com o youtuber, estas fragrâncias importadas possuem alto grau de agradabilidade e se encaixam perfeitamente em cada ocasião que se propõem.

Lacoste Blanc - Lacoste

Um perfume refrescante, que se encaixa em dias quentes de verão. Ideal para quem trabalha com atividades físicas ou ao ar livre.

As notas de topo são Notas Verdes e Limão Caviar. As notas de coração são Eucalipto e Cardamomo e as notas de fundo são: Árvore de Pinheiro e Cedro.

Tool Box Eau de Toilette - Emper

Se você busca um perfume para o trabalho, essa é a fragrância ideal. Inspirada em Sauvage, de Dior, é uma opção mais em conta para o perfume importado.

LEIA TAMBÉM: Sem erro! Confira 5 perfumes perfeitos e que são campeões de elogios

No topo traz Notas Cítricas e Toranja, além de um coração em Notas Amadeiradas, Especiarias e Patchouli, finalizando com uma base em Âmbar, Almíscar e Anis Estrelado.

Bad Boy Extreme - Carolina Herrera

Para encontros românticos, Bad Boy Extreme é o mais indicado, devido ao estilo românticos e sensual.

Em sua composição traz as seguintes notas: Cacau, Patchouli da Indonésia, Vetiver, Incenso, Sálvia Esclaréia, Fava Tonka, Olíbano, Ameixa, Opoponax, Gengibre Indiano, Davana, Bergamota e Ládano.

Le Male Elixir - Jean Paul Gaultier

As notas de topo são Lavanda e Hortelã. As notas de coração são Baunilha e Benjoim e as notas de fundo são Mel, Fava Tonka e Tabaco.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Vai para um casamento? Confira os perfumes femininos mais indicados para a cerimônia

⋅ Perfume Club 6 Eudora: qual é o melhor?

⋅ Perfumes masculinos perfeitos e pouco comentados