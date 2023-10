Os signos do zodíaco que passam a vida esperando mais do amor

Quando se trata de vida amorosa e relacionamentos, alguns signos do zodíaco podem ter bastante sonhos e acabam esperando sempre mais.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano sonha muito com histórias perfeitas na vida amorosa e isso o faz esperar sempre mais das pessoas que se relaciona. Infelizmente, as expectativas podem ser poucas realistas e é preciso por os pés no chão para construir conexões reais e não apenas idealizadas no campo das ilusões.

Gêmeos

O geminiano quer que sua mente e coração sejam estimuladas por novidades constantemente. Por isso, esse signo passa a vida esperando iniciativas e dinâmicas amorosas que devolvam um entusiasmo quase juvenil. Quanto mais sensações novas são despertadas em seu interior, melhor.

Escorpião

O escorpiano quer se dedicar em uma relação segura e estável, mas espera sempre que a paixão movimente sua história. Por isso, esse signo pode se frustrar se não alcança o nível de romantismo, intimidade e conexão que deseja, esquecendo até os outros pontos positivos que dinâmica do casal pode ter.

Peixes

O pisciano é sonhador e pode fantasiar bastante sobre amores avassaladores. Ao colocar os pés no chão e ver que a realidade é diferente, pode ficar desmotivado. Por isso, é importante que ele se relacione com pessoas abertas para testar novos caminhos românticos e se aproximar emocionalmente sem medo.

