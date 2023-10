Os 5 cortes de cabelo bob que mais favorecem e rejuvenescem as mulheres, e continuam arrasando em 2024

Um dos cortes mais versáteis que encanta todas as mulheres é o corte bob. Este estilo envolve o corte de cabelo em camadas graduadas para criar mais volume e corpo, e o comprimento varia desde a mandíbula, como o French bob, até abaixo dos ombros, como o long bob.

O corte bob continuará sendo o número um em 2024 devido à sua versatilidade e atemporalidade. Ele proporciona um estilo informal e, ao mesmo tempo, sofisticação e elegância.

Aqui estão cinco estilos modernos que você vai adorar, e poderá escolher o que melhor combina com as características do seu rosto:

Cortes de cabelo bob em camadas (lob frame cut)

O “lob” é um dos estilos mais atuais e populares. Enquadrar as camadas em torno do comprimento da mandíbula suaviza este penteado e realça suas características. Se você tem um rosto redondo, definitivamente deve experimentar esta versão.

Cortes de cabelo bob em camadas blunt frame

As camadas em formato de franja aberta são uma opção perfeita para ocultar uma testa mais larga e direcionar a atenção para as maçãs do rosto. Seque as mechas para cima e para baixo com uma escova redonda de tamanho médio para obter um visual inovador que também suavizará o seu rosto.

Cortes de cabelo bob em camadas bob frame

Dê vida ao seu corte bob adicionando camadas sutis ao redor do rosto para dar um toque pessoal ao penteado, suavizando as formas alongadas e criando um visual muito moderno.

Cortes de pelo bob a capas carré com camadas

O corte carré fica na altura da mandíbula e tem pequenas camadas que proporcionam muito volume e movimento ao cabelo. Se o seu cabelo for fino, aposte neste corte e neste tipo de camadas, já que o carré faz com que a sua juba ganhe movimento e volume.

Cortes de cabelo bob em camadas long bob

O clássico bob na altura dos ombros, mas com camadas. Ideal para cabelos finos, pois as camadas ajudam a criar textura. Esta versão do bob não exige que você tenha que manter o cabelo polido, tornando-o muito confortável e prático.