Carolina Herrera e suas 3 regras para não parecer “ridícula” depois dos 40 anos

Carolina Herrera: as duas peças de roupa que nenhuma mulher com mais de 40 anos deve usar no verão ( Taylor Hill /Foto: Getty Images)

Carolina Herrera é uma das estilistas de moda mais reconhecidas do século XXI. A empresária não apenas cativa com seus designs icônicos, mas também atua como guru da moda, oferecendo conselhos de estilo a milhares de mulheres ao redor do mundo. Recentemente, a venezuelana compartilhou as três regras para não parecer ridícula após os 40 anos de idade.

As regras de Carolina Herrera para não parecer ridícula após os 40 anos

O primeiro mandamento da empresária venezuelana afirma que as mulheres não devem usar sempre as mesmas roupas, pois os anos passam e a moda muda. “Não se trata apenas das roupas que você veste, mas de como as usa. Reflete seus gostos: como você vive, como decora sua casa, a arte que gosta. É um pouco de tudo”, disse a estilista. Dessa forma, a também criadora de perfumes revela que uma mulher não deve usar as roupas que usava quando era mais jovem.

Em segundo lugar, Carolina Herrera destaca que toda mulher deve ter a melhor peça possível em seu guarda-roupa; elegante e clássica, a camisa branca. Investir em uma peça na cor branca sempre será o certo aos olhos da proprietária de sua marca homônima. “Sempre as amei. Eu as uso casualmente e as uso como parte de um traje noturno. São meu cobertor de segurança”, disse a empresária.

Carolina Herrera é um ícone da moda a nível internacional

No entanto, Carolina Herrera não recomenda usar a cor preta durante as horas diurnas, pois pode ser entediante: “o preto é muito cansativo”. Em vez disso, à noite, é uma das opções mais elegantes para eventos casuais ou formais.

Quanto à terceira regra, Carolina Herrera afirmou que mulheres com mais de 40 anos devem dizer adeus aos biquínis, saias e calças jeans. “Quanto aos biquínis, deixei-os para trás quando tinha entre 40 e 50 anos. E não uso calças jeans. Não tenho a idade apropriada para elas.”