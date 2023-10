Relacionamento: 10 emoções positivas que nos fazem ser pessoas melhores

Na procura por se relacionar com o mundo exterior, é comum buscar dar a melhor versão de si, a fim de construir sua personalidade e caráter. No entanto, antes de formar uma relação com o externo, é preciso criar uma ligação interior e pessoal, a fim de tratar do autoconhecimento.

O ser humano é formado por inúmeras emoções, causadas pelos mais diversos contextos no dia a dia. Reafirmar algumas das positivas pode te tornar uma pessoa completamente melhor.

Para o portal Psychology Today, o especialista Ronald E. Riggio pontuou algumas características experimentais sobre emoções positivas. É importante ressaltar que as negativas também fazem parte do lado humano e não podem ser ignoradas, havendo a necessidade de direcioná-las ao lugar certo.

“Você pode experimentar emoções positivas em relação a si mesmo (orgulho), enquanto algumas o são em relação aos outros (admiração, amor)”, ressalta. “Emoções positivas como gratidão e esperança estão associadas ao seu bem-estar.”

Leia mais:

10 emoções positivas que nos fazem ser pessoas melhores

Abaixo você confere 10 emoções, em particular, capazes de impulsionar conexão, gentileza e relações fortes, segundo a explicação de Ronald E. Riggio, Ph.D. Veja se tais características fazem parte de sua rotina, de certa forma.