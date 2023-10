Israel: o que Nostradamus prevê para 2024 sobre as catástrofes e guerras é muito pior

Em meio ao angustiante genocídio de Israel contra o povo palestino, muitos se perguntam o que o futuro reserva. Mas astrólogos como Nostradamus, famoso desde o século XVI e consultor da rainha Catarina de Médici - de acordo com aqueles que o estudaram - preveem que haverá catástrofes e guerras ainda piores para o próximo ano.

A ele foram atribuídas profecias corretas, como a bomba atômica, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a morte da rainha Elizabeth, o 11 de setembro, entre outras. O vidente Michel de Nostredame era altamente respeitado em sua época. E seus estudiosos e seguidores especulam a cada ano e interpretam as profecias que ele deixou, quer tenham se cumprido ou não.

Agora, olhando para este ano, tem sido bastante catastrófico, com terremotos, como o da Turquia, o conflito russo-ucraniano e, recentemente, o genocídio israelense contra o povo palestino. Mas para 2024, as coisas não parecem melhorar, de acordo com o vidente francês.

Previsões de Nostradamus para 2024: e coisas piores virão

Há uma previsão que já está basicamente se cumprindo há anos (e com grande probabilidade de piorar), que é a mudança climática: inundações em Nova York, na China e outros fenômenos vêm ocorrendo. Nostradamus diz a respeito: “A terra seca secará ainda mais (...) e ocorrerão grandes inundações.”

E embora se fale de uma possível grande fome (a UNICEF estima que pelo menos 40 milhões de crianças sofrem de insegurança alimentar grave), também se fala que os tsunamis destruiriam áreas de cultivo. Como isso ocorreria e sob quais fenômenos não é explicado.

Além disso, em questões de guerras, diz-se que haverá um confronto com a China, mas nos Estados Unidos. Supostamente, devido a esta frase: “combate e batalha naval. (...) O adversário vermelho ficará pálido de medo, lançando o grande oceano no terror.”

Por outro lado, fala-se de outro escândalo na família real britânica. De acordo com o que dizem das profecias do vidente, fala-se do ‘Rei das Ilhas’, que se divorciaria e seria substituído por alguém que não seria um rei. E desde a morte da rainha Elisabeth, tem se especulado que Harry se tornaria rei. Embora isso seja pouco provável.

Além disso, o Papa Francisco pode morrer. E muito se fala que após sua morte, a Igreja declinaria (Nostradamus fala que “a sede enfraqueceria”). Realmente, a Igreja Católica está em crise há anos. Tanto que o próprio Papa teve que lançar um documentário e abrir mais suas posições.

Outras profecias temíveis de Nostradamus para 2024

De acordo com o portal Yearly Horoscope, que se baseia no calendário chinês, 2024 seria o ano do dragão. Este é um símbolo de poder e, de acordo com o portal, estaria conectado a Vladimir Putin, que é justamente do Ano do Dragão. Segundo essas interpretações, ele escalaria a Terceira Guerra Mundial.

“Historicamente, os anos do Dragão testemunharam ocasionalmente importantes conflitos, crises econômicas e desastres naturais. A natureza ardente do Dragão pode avivar tensões e sua propensão à mudança pode alterar a estabilidade”, explicam.

Nesse sentido, também se fala de uma possível “rebelião” das inteligências artificiais (à maneira de Matrix), com base nestes versos:

“Nas garras do fogo, a nave do homem se elevará/Uma fúria de metal, céus desafiadores/ A centelha da rebelião, uma batalha incalculável/ Entre o criador e a criação, o futuro se desenrola.”

Além disso, menciona-se uma possível ‘pandemia do sono’, embora o COVID-19 e outros vírus tenham levado a países como China e Índia a impor quarentenas novamente. Também se fala na possibilidade de Trump retornar à presidência, com novos escândalos e acusações de corrupção.

Entretanto, é importante considerar duas coisas. Primeiro, as profecias de Nostradamus estão enraizadas em um contexto histórico em que a França estava envolvida em guerras religiosas e havia forte influência moral e política na produção cultural. Suas profecias se aplicavam a seus contemporâneos e estavam carregadas de simbolismo de sua época. Em segundo lugar, ele é acusado do “efeito Barnum”, no qual declarações ambíguas adquirem significado retrospectivamente. Além disso, muitas de suas profecias se mostraram incorretas.

“À medida que nos aproximamos de 2024, devemos confiar em análises baseadas em evidências e metodologias contemporâneas para antecipar o futuro. Dar crédito excessivo a profecias centenárias pode obscurecer nossa capacidade de compreensão racional e preparação diante das incertezas do amanhã”, explicam no portal.