Confira a poderosa oração a São Miguel Arcanjo para derrubar os inimigos

A busca pelas conquistas pessoais é um caminho único para cada pessoa. Enquanto alguns podem enfrentar maiores dificuldades, outros podem conseguir avançar mais rapidamente rumo a seus objetivos.

Fato é que cada uma das conquistas pode despertar sentimentos mistos em outras pessoas, e, em alguns casos, até mesmo um forte sentimento negativo carregado pela inveja.

Pensando nisso, separamos uma poderosa oração a São Miguel Arcanjo, o poderoso comandante das milícias celestiais e que se coloca em posição de defesa e luta aberta contra o mal.

Antes de proferir as palavras da oração, tenha seu propósito em mente e lembre-se de acreditar e colocar sua fé em cada palavra dita.

A poderosa oração de São Miguel Arcanjo

“Ó glorioso Arcanjo São Miguel, príncipe da milícia celestial, sede nossa defesa na terrível luta que levamos contra os poderes do mundo da obscuridade. Vem em auxílio dos homens, a quem Deus criou à sua imagem e semelhança, e redimiu por grande preço da tirania do demônio.

Luta neste dia na batalha do Senhor, junto aos Santos Anjos, como uma vez lutaste contra o líder dos anjos orgulhosos, Lúcifer e seus seguidores, que perderam a batalha e seu lugar no céu.

Essa serpente antiga e cruel que seduz ao mundo foi lançada ao abismo junto com seus anjos. Mas agora este inimigo destruidor dos homens volta a atacar. Transformado em um anjo de luz passei invadindo a terra com uma multidão de espíritos malignos, para tratar de apagar dela o nome de Deus e de Cristo, para apoderar-se da glória eterna.

Este malvado dragão derrama a mais impura torrente de seu veneno de maldade sobre os homens de mente depravada e coração corrupto, o espírito da mentira, da impiedade, da blasfêmia e de todos os vícios e da iniquidade.

Leia também: Confira orações para buscar pela paz em sua família

Nós te veneramos como protetor contra os poderes malignos do inferno; a vós te tem confiado Deus as almas dos homens que têm de formar-se em santidade.

Orai ao Deus da paz para que ponha a Satanás sob vossos pés, tão derrotado que já não possa voltar a cativar aos homens nem a fazer dano à igreja. Oferece nossas orações ante os olhos do altíssimo, para conseguir com elas a misericórdia do Senhor; e derrotando ao dragão, a serpente antiga, encerrai-o uma vez mais no abismo, para que não seduza nunca mais as nações. Amém.

Olhai a cruz do Senhor; afastai os poderes hostis. O Leão da tribo de Judá tem conquistado a linhagem de David tem misericórdia de nós, ó Senhor. Em vós confiamos ó Senhor, escutai minha oração e que a minha súplica chegue até vós.

Oremos: Ó Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, chamando vosso Santo Nome imploramos vossa clemência, para que pela intercessão de Maria, Sempre Virgem Imaculada e Mãe nossa, e do Glorioso Arcanjo São Miguel, nos ajudes na luta contra Satanás e todos os outros espíritos impuros que andam pelo mundo para ferir a raça humana e causar a ruína das almas. Amém.

São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha, para que não pereçamos no dia do juízo. São Miguel Arcanjo, primeiro defensor do Reinado de Cristo, rogai por nós. Amém”.

Fonte: Terra.