Cabelos com corte químico: Rodrigo Cintra explica como tratar

Um cabelo que passou por tratamentos químicos requer cuidados que vão além da simples estética de manter os fios com aparência saudável. Às vezes, mesmo com todos esses cuidados, pode ocorrer um dos maiores temores de quem frequenta salões de beleza: o corte químico. Se você já enfrentou esse problema, saiba que há maneiras de minimizar o transtorno. Rodrigo Cintra, hairstylist e visagista, colunista da revista Claudia, compartilha dicas para lidar com fios que sofreram corte químico.

Como identificar um corte químico?

Rodrigo explica que é crucial, inicialmente, avaliar a saúde dos fios e, principalmente, detectar sinais de danos causados por produtos químicos: “Cabelos com cortes químicos apresentam uma aparência muito ressecada, danificada, com muitas pontas duplas e até mesmo elasticidade. Quando os fios sofrem um corte químico, ou seja, quebram, isso indica que atingiram seu limite de resistência devido ao excesso de química”, explica o hairstylist e fundador do The Art Salon.

Ao identificar esses sinais de dano, Rodrigo enfatiza a importância de agir imediatamente: “Nesse caso, é essencial iniciar um processo para evitar a quebra, como tratamentos de reconstrução imediata nos fios. Existem diversos produtos que ajudam a interromper a quebra já nas primeiras aplicações, proporcionando mais resistência. Portanto, é necessário um tratamento para interromper a quebra e, em seguida, a reconstrução capilar”, orienta.

Como cuidar de cabelos com corte químico

Rodrigo Cintra sugere começar o tratamento para reparar os danos químicos procurando produtos que equilibrem o pH do cabelo. “Alguns produtos estabilizam o pH, conferindo mais resistência e força aos fios com formulações mais ácidas. Após esse passo, o cabelo fica mais forte, reduzindo assim a quebra”, exemplifica.

No entanto, ele adverte: “Evite completamente o uso de calor nos cabelos. Nem secadores, nem chapinhas. Mesmo com proteção térmica, evite! Isso pode agravar o estado do cabelo”.

Diminuir o uso de modeladores também auxilia na recuperação dos fios, evitando que fiquem ainda mais ressecados. Mas para quem não consegue viver sem babyliss, uma alternativa é modelar os fios sem calor, utilizando métodos que não agridam, como entrelaçamento dos fios, para obter o mesmo efeito.

É possível tratar o corte químico em casa?

Reprodução/ Pexels

O hairstylist explica que a maioria dos produtos de reconstrução pode ajudar na recuperação dos cabelos danificados em casa, mas sempre é aconselhável procurar a orientação de um profissional. “Muitas linhas de produtos para reconstrução capilar têm versões para uso profissional e para cuidados em casa. Portanto, as pessoas podem realizar alguns tratamentos por conta própria. Recomendo que as primeiras lavagens e tratamentos sejam feitos no salão, pois lá receberão uma lavagem cuidadosa e atenta, seguida de desembaraço delicado e, por fim, finalização adequada”, sugere.

Se você prefere cuidar do seu próprio cabelo, é essencial prestar atenção a algumas práticas que podem ajudar no tratamento dos fios: “Ao desembaraçar o cabelo após o banho, é fundamental fazer isso com cuidado, pois os fios estão mais frágeis e maleáveis quando estão molhados. Portanto, evite desembaraçar com força para não quebrar ainda mais o cabelo”, aconselha o profissional.

Além desses cuidados, uma boa sugestão é evitar secar o cabelo com uma toalha. Ao enrolar a toalha nos fios, você pode causar atritos que danificam ainda mais o cabelo. Uma alternativa é usar uma camiseta de algodão em vez da toalha. Ela absorverá a umidade do cabelo sem prejudicar os fios.

Lembre-se: um cabelo danificado pode ser recuperado, desde que você adote as práticas corretas para restaurar os fios sem causar mais danos. Não se esqueça de procurar a orientação de um profissional e tenha em mente que seu cabelo vai crescer novamente, mas precisa crescer de maneira saudável!

Fonte: Claudia