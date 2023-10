As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste sábado (21), segundo o tarot

Entramos em mais um fim de semana e o que acha de ficar por dentro das revelações das cartas do tarot para este sábado (21)? Se disse sim, sem mais delongas, queremos convidá-lo a conferir as mensagens que hoje são para as pessoas dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

É melhor estar preparado, Leão, pois você pode ter que lidar com alguns desafios no campo profissional neste sábado. Mas, não se desespere e mantenha a calma, pois com paciência todas as coisas se colocarão em seu lugar. Se tiver alguma dúvida, não tenha medo de levantar e pedir ajuda, além de confiar em sua intuição.

Virgem

Você se esforçou muito pelos demais nos últimos tempos, Virgem, e o tarot te lembra que este é o momento de cuidar mais de seu bem-estar físico e emocional. Lembre-se que não há nenhum problema em ser empático, mas não se esqueça de sua jornada.

Libra

Enquanto outros signos enfrentam uma fase positiva no campo amoroso, não se pode dizer o mesmo de Libra que deve passar por alguns conflitos com seu parceiro neste sábado (21). Mas, não se desespere, e lembre-se que esta fase pode ser deixada para trás desde que resolvida com calma e sabedoria.

Escorpião

Você despertará no sábado com uma energia bastante positiva em sua vida, Escorpião, e o tarot te avisa que este é o momento de tomar decisões importantes, algumas delas que há tempos vem postergando. Em linhas gerais, o universo conspira ao seu favor, mas depende também de você.

