Suco natural delicioso que é potente contra o colesterol e leva apenas 2 ingredientes

Quando falamos sobre colesterol alto, além do acompanhamento médico regular, algumas alternativas, sempre que orientadas por profissionais, podem ser bastante positivas para a sua saúde. E caso tenha ficado curioso, estamos falando de uma recomendação de suco natural.

Pensando nisso, trouxemos hoje uma receita que além de ter o preparo super fácil, é muito deliciosa. Já separou seu papel e caneta?

Não se esqueça disso!

Vale lembrar que como alertado em outras oportunidades, embora as sugestões sejam benéficas, elas NÃO têm como finalidade serem aplicadas como tratamentos, diagnósticos ou substituir as visitas regulares ao médico, ok?

Suco natural caseiro

Ingredientes:

1 berinjela pequena ou ½ caso a tenha em tamanho grande (fatiada e com casca);

Suco de 3 laranjas.

Modo de preparo:

Primeiro, você deve colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater;

Se quiser, acrescente gelo;

Por fim, consuma imediatamente e sem adoçar.

