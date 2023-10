Sem erro! Confira 5 perfumes perfeitos e que são campeões de elogios

Com uma coleção de mais de três mil frascos de perfume, fica até difícil escolher qual deles são os melhores, não é mesmo?

Contudo, mesmo com todo este trabalho, o youtuber Junior Barreiros revelou em seu canal no Youtube quais são aqueles que você pode comprar sem medo de errar.

A lista a seguir, elaborada a partir destas dicas, traz os 5 importados, com 4 deles possuindo um contratipo com melhor custo-benefício. Confira!

Lacoste Blanc Eau de Parfum - Lacoste

Um perfume refrescante, com uma boa fixação para o que se propõem. Segundo o especialista, se encaixa muito bem no uso diário, independentemente da sua idade.

As notas de topo são Notas Verdes e Limão Caviar. As notas de coração são Eucalipto e Cardamomo e as notas de fundo são Árvore de Pinheiro e Cedro.

Eros Eau de Parfum - Versace

Já o perfume mais indicado para a balada e mais agradável, segundo Junior, é o Eros, de Versace. Se destaca pelo toque de menta na saída, com um fundo adocicado. Para quem busca uma versão com melhor preço, o youtuber indica The Power of Love, de In The Box.

No topo traz notas de Hortelã, Maçã do Amor, Limão e Mandarina, acompanhadas de notas de corpo em Ambroxan, Gerânio e Sálvia Esclaréia e notas de fundo de Baunilha, Cedro, Sândalo, Laranja Amarga, Patchouli e Couro.

LEIA TAMBÉM: Perfume Club 6 Eudora: qual é o melhor?

212 Heroes - Carolina Herrera

Com acordes que chamam mais atenção de homens mais jovens e adolescentes, jovem, Heroes faz parte de uma das linhas de perfumes importados mais famosas no Brasil. O aroma também pode ser encontrado no inspirado nacional Fadin, da Thera Cosméticos.

Pera, Gengibre e Cannabis estão nas notas de topo. No coração traz Gerânio e Sálvia e no fundo Almíscar e Couro.

Allure Homme Sport Eau Extreme - Chanel

Também refrescante, é um perfume comum, mas com alta fixação e projeção. Além disso, rende muitos elogios. Sua versão mais barata é Enoch, de Nuancielo.

As notas de topo são Mandarina, Hortelã, Cipreste e Sálvia. A nota de coração é Pimenta e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Haltane - Parfums de Marly

Um perfume de nicho, sendo o mais caro da lista. Mas antes de saber se você gosta ou não desta fragrância, Junior Barreiro indica conhecer seu aroma através de Glorious, Valentino Viegas.

As notas de topo são Sálvia Esclaréia, Lavanda e Bergamota. As notas de coração são Açafrão e Pralinê e as notas de fundo são Agarwood (Oud) e Cedro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes ‘fedidos’ e que não agradam todo mundo

⋅ Perfumes masculinos perfeitos e pouco comentados

⋅ Vai para um casamento? Confira os perfumes femininos mais indicados para a cerimônia