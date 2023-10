Relacionamento: se liberte de uma relação disfuncional por meio destas 4 maneiras

Colocar um ponto final em um relacionamento não significa que ele deverá ter atingido seu estágio de toxicidade, abuso, controle ou manipulação. Afinal, muitas conexões amorosas podem não dar certo mesmo que não haja indivíduos com traços problemáticos em suas conexões.

Haja vista a falta de grandes problemáticas dentro de um relacionamento, dar um fim pode ser ainda mais dificultoso. Isso acontece quando ambas as partes se encontram acomodadas, embora reconheçam estar em uma relação disfuncional.

“A maioria dos relacionamentos ruins nem sempre são maus... Se continuares a tentar com o teu parceiro, eventualmente as coisas vão provavelmente ficar menos más, o que vai ser bom. Além disso, estamos preparados para ter sentimentos muito positivos pelas pessoas quando elas excedem as nossas expectativas ou contradizem a visão negativa que tínhamos delas. A recompensa psicológica e os bons sentimentos para com o seu parceiro tornam muito mais difícil romper de uma vez por todas”, explica o psicólogo e autor Seth J. Gillihan ao portal Psychology Today.

Se liberte de um relacionamento disfuncional por meio destas 4 maneiras

Antes de tomar sua decisão sobre o que fazer com o relacionamento disfuncional, é importante ter em mente a possível perda de tempo em insistir sobre algo visivelmente incerto. De acordo com a mesma fonte, abaixo você confere algumas dicas em relação a como se livrar de uma situação similar.