Por que meus cabelos caem se sou jovem? Especialistas revelam 5 causas que provocam a queda do cabelo

Queda de cabelo As mulheres de 40 sofrem ao ver como seus cabelos diminuem cada vez mais ((Freepik))

Comumente, cabelos fartos e hidratados são associados à saúde e juventude. No entanto, a idade não garante necessariamente a boa condição do cabelo. Pelo contrário, existem muitos fatores que podem estar associados à queda anormal de cabelo em idades jovens.

As 5 causas da queda de cabelo na juventude

Os hormônios são responsáveis por muitas funções no organismo. Eles influenciam o metabolismo, a energia e até o estado de espírito, além da pele e do cabelo. Um exemplo é a queda de cabelo que ocorre no pós-parto e na menopausa. Problemas na glândula tireoide costumam causar a queda de cabelo, assim como o excesso de testosterona em mulheres e problemas de calvície causados pela di-hidrotestosterona.

O estresse é uma das causas mais comuns. Tanto o estresse emocional quanto o estresse crônico podem influenciar a saúde do cabelo. Em algumas pessoas, a tensão nos músculos do pescoço pode levar à perda de cabelo. O estresse também afeta os hormônios ao desencadear um eflúvio telógeno, o que significa que o cabelo passa de uma fase de crescimento ativo para uma fase de repouso, resultando em sua queda.

Os jovens também podem sofrer queda do cabelo por estas razões

A exposição diária a diversos produtos químicos através de alimentos, bebidas, ambiente e produtos de higiene pessoal contribui para o dano da cutícula do cabelo, especialmente quando se usam tratamentos capilares. Além disso, a poluição do ar e da água também enfraquece o couro cabeludo, resultando na queda de cabelo.

Uma das causas mais conhecidas para o desenvolvimento da calvície hereditária é a predisposição genética. Esse grupo de pessoas geralmente apresenta uma maior suscetibilidade ao hormônio diidrotestosterona, que afeta o tamanho dos folículos capilares. Em tais casos, algumas pessoas começam a desenvolver a alopecia em tenra idade.

Uma alimentação adequada não apenas previne doenças e proporciona mais energia e vitalidade no dia a dia, mas também é essencial para o crescimento saudável e forte do cabelo. No entanto, deficiências em algumas vitaminas, proteínas e minerais podem resultar na queda de cabelo.