Pixie cropped: o corte de cabelo com efeito anti-idade que é perfeito para mulheres maduras (Foto: Pinterest)

O “pixie cropped” é um corte de cabelo que rejuvenesce, realça as maçãs do rosto, destaca as características faciais e estiliza o pescoço.

Fica ótimo em mulheres com idades entre 40 e 60 anos, mas também é um corte muito solicitado por mulheres jovens.

A elegância e o estilo estão garantidos com este corte, que é adequado tanto para cabelos finos quanto para cabelos grossos.

Se você tem cabelo fino, pode até estilizá-lo para obter mais volume.

O pixie assimétrico

É caracterizado por suas camadas abundantes e pode ser mais longo na parte de trás para dar forma ao cabelo. É um corte versátil que pode ser estilizado para cima, para baixo ou para os lados.

Mini Pixie

É o modelo mais tradicional desse tipo de corte de cabelo e se adapta muito bem a rostos ovalados e redondos. É uma escolha segura para quem quiser experimentar.

Pixie longo

Devido à longa franja que tem, você pode pentear de muitas maneiras, seja liso ou ondulado. É um corte semelhante ao “long bob”.

Pixie com topete

Este é um dos cortes de cabelo “pixie” mais chamativos, pois apresenta uma franja que se eleva, criando um efeito de topete que confere muita personalidade ao rosto.