Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries – Cartas 23 e 34

A estabilidade chega para relacionamentos e a felicidade virá com ela. É hora de aproveitar as coisas boas e deixar de se preocupar com pequenos problemas que já nem influenciam mais. A união do casal fará a força para superar qualquer obstáculo.

Touro – Cartas 14 e 6

As boas novas chegam em sua vida amorosa e um grande amor pode ser firmado. A reaproximação, compromisso sério e união estão em alta. Para casais, a chance de dar um passo importante é grande.

Gêmeos – Cartas 35 e 12

Uma separação precisa ser superada e alguns laços tendem a ser cortados de vez. É hora de não se martirizar mais e começar a realizar mudança concretas para ser mais feliz. Melhore as energias do seu lar e invista nas boas companhias.

Câncer – Cartas 26 e 20

Hora de colocar os pés no chão e ficar mais atenta aos perigos no caminho, porque algumas bandeiras vermelhas podem ser levantadas. As dificuldades são mais fáceis de serem ultrapassadas com a intuição é ouvida e você está prevenido.

