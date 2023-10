Moeda de 50 centavos que vale quase R$ 2 mil pode ter sido a última moeda rara confeccionada; entenda

50 centavos sem o zero Imagem: reprodução RNF Coleções (@rnfcolecoes)

No TikTok, e aqui no Metro World News Brasil, é possível encontrar diversos textos informando sobre moedas raras que podem valer mais dinheiro do que aparenta.

Uma delas é a moeda de 50 centavos sem o zero, que de acordo com o ‘NumismaticaRSantos’, pode valer R$ 1.700 entre os colecionadores.

Porém, esta moeda de 2012 pode ter sido a última vez que uma moeda com erro foi confeccionada, pois, segundo a Casa da Moeda, desde este erro as confecções deste objeto são à prova de erros, “impedindo, definitivamente, a montagem em máquina do cunho invertido”.

“Todas as etapas, incluindo o desenvolvimento das matérias primas (substratos), são controladas, tanto pelos responsáveis por cada etapa técnica, quanto dos responsáveis pelo controle da qualidade, nos laboratórios e no acompanhamento da qualidade propriamente dito”, explicou a Casa da Moeda ao site Valor Econômico.

A CMB explica que sim, erros de cunhagem existiram até 2012, mas pararam por aí. Segundo Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira (SNB), a moeda de 50 centavos sem o zero é considerada escassa, e não rara.

Essas são as moedas mais RARAS e mais CARAS do Brasil

10 mil réis de 1922

Com apenas 6 moedas produzidas, foi o último ano em que o Brasil cunhou moedas de ouro. Em janeiro de 2014 uma delas foi adquirida por US$ 105.750,00 (mais de R$ 532 mil).

6.400 réis de 1732-B

Com duas unidades produzidas na Casa da Moeda da Bahia, foi vendida em janeiro de 2015 por mais de US$ 146 mil (R$ 735 mil).

6.400 réis de 1822

Conhecida como ‘Peça da Coroação de D. Pedro I’, teve 16 unidades produzidas e foi vendida por quase US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) em janeiro de 2014.

