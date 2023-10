Confira orações para buscar pela paz em sua família

Em tempos complicados o conforto que a fé proporciona é essencial para dar forças, e buscar pela paz dentro de casa pode ser um bom começo para transformar as sensações e acalmar as emoções. No entanto, essa não é uma tarefa fácil e pode até mesmo ser bem desafiadora uma vez que o convívio por si só pode ser difícil e fonte de vários conflitos.

Para ajudar na busca pela paz no lar e em uma forma de acalmar estes conflitos, listamos algumas orações que podem auxiliar e que, quando feitas em família ou para a família, se mostram poderosas aliadas na busca pelo equilíbrio.

Lembre-se de buscar por um momento de tranquilidade e de concentrar suas intenções antes de pronunciar as palavras que compõe cada uma das orações.

Oração par buscar pela harmonia no lar

“Senhor, trazei a este lar a harmonia tão necessária nos dias de hoje, que nenhum desejo ruim recaia sobre alguém desta família. Que a ordem, o respeito mútuo, a alegria e a fé, sejam sempre nosso caminho a seguir, por várias gerações. Amém”.

Leia também: No dia de São Lucas, veja orações de proteção para a saúde

Oração pela família

“São José, esposo castíssimo da Virgem Maria, homem justo e fiel aos desígnios de Deus Pai, ensinai-nos a silenciar, quando as tempestades das palavras ofuscarem o equilíbrio da paz em nosso lar. Que na confiança divina recuperemos a serenidade e, por meio do diálogo, possamos estar unidos no amor.

Maria, Virgem Santíssima, Mãe do Amor Misericordioso, auxilia-nos com a sua intercessão diante das situações difíceis; cubra-nos com teu manto maternal, diante das incompreensões e desventuras da caminhada, e mostrai-nos o caminho da ternura seguindo os passos de vosso amado Filho Jesus Cristo.

Jesus Cristo, Príncipe da Paz e Rei das Misericórdias, auxilia-nos nos caminhos da bondade, do perdão e da unidade. Por seu exemplo divino, ilumina nossos passos, para que, vivendo em harmonia, sejamos para o mundo testemunhas de Vossa Sagrada Família de Nazaré. Dai-nos a paz e libertai-nos do mal. Amém”!

Fonte: Terra