As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta-feira (20), segundo o tarot

Estamos chegando no final de mais uma semana e por isso queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo. As revelações a seguir são para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

É hora de deixar o passado de uma vez por todas para trás, Sagitário, e para isso o tarot te lembra que não faz nada bem se prender à coisas ou pessoas que nada somam em sua vida e não aportam de maneira positiva. Visto isso, foque no presente e naquilo que deseja alcançar.

Capricórnio

Para Capricórnio, as cartas do tarot deixam um conselho importante: aprenda a impor limites em suas relações pessoais, pois embora seja amigo dos demais, não deve aceitar tudo que desejam fazer com você.

Por fim, recomenda-se ainda a cuidar mais de sua saúde física.

Aquário

A criatividade será o ponto-forte de Aquário nesta sexta-feira (20), portanto, aproveite esta energia que o universo lhe traz para expressar suas ideias. Não tenho medo de demonstrar seu potencial e confie em sua intuição e assim saberá o melhor caminho a seguir.

Peixes

É hora de se conectar com seu interior, Peixes, portanto, se precisar, tire alguns instantes para estar sozinho e definir o que realmente deseja para sua vida. Além disso, o tarot recomenda a não deixar-se influenciar por qualquer opinião.

