As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (20), segundo o tarot

Estamos chegando no final de mais uma semana e por isso queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo. As revelações a seguir são para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Sobre Leão, as cartas do tarot recomendam focar em sua carreira nesta sexta-feira (20). Visto isso, não tenha medo de explorar oportunidades de crescimento, estas que não são apenas em seu atual ambiente de trabalho. Dê o primeiro passo, pois o universo e os astros estão ao seu lado.

Virgem

É hora de começar a desenhar suas metas e o que deseja para o futuro, Virgem, e a sexta-feira (20) será o dia ideal para isso. Comece a focar em seus objetivos e tome cuidado com distrações, pois mesmo as que parecem inofensivas podem acabar te prejudicando a longo prazo.

Libra

Quando falamos sobre Libra, a pessoa desse signo terá o papel de pacificador neste novo dia e em especial em sua relações pessoais. Tendo isso em mente, evite conflitos e confie em sua intuição e assim verá como é capaz de encontrar soluções da forma mais criativa possível.

Escorpião

Por fim, para Escorpião, as cartas do tarot revelam que a sexta-feira (20) será um dia para expandir seus horizontes no que diz respeito ao crescimento pessoal e espiritual. Visto isso, aproveite este ciclo para se conhecer mais e se abrir para oportunidades.

