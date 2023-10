As revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (20), segundo o tarot

Estamos chegando no final de mais uma semana e por isso queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo. As revelações a seguir são para as pessoas de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Para Áries, as cartas do tarot alertam que a sexta-feira (20) será um ótimo dia para se arriscar e enfrentar seus medos. Não se acanhe, pois o universo e os astros estão ao seu lado e permitirão que tudo aconteça da melhor maneira.

Touro

Quando falamos sobre Touro, este novo dia será para relaxar e cuidar mais de si. Em linhas gerais, o tarot lhe recomenda a não levar tudo tão a sério e sim buscar a paz interior que tanto deseja para a sua vida.

Gêmeos

Você pode se sentir um pouco esgotado nesta sexta-feira (20), Gêmeos, mas não se desespere, pois isso e algo totalmente normal de acontecer e o tarot ressalta que é apenas uma fase passageira. Para enfrentar este dia, busque fazer coisas que gosta e te fazem bem.

Câncer

Por fim, sobre Câncer, as cartas do tarot alertam que deve focar em suas relações pessoais neste novo dia, portanto, aproveite a sexta-feira para estar com aqueles que ama, incluindo amigos, familiares e outros.

Além disso, você pode ter que lidar com alguns conflitos, mas coisas que serão passageiras em sua vida e que podem ser solucionadas com paciência.

