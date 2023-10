A maior dor do homem! Motociclista perdeu um testículo que foi lançado em direção ao seu abdômen após um acidente de trânsito

O caso de um motociclista acidentado chamou a atenção em todo o mundo. Ele sofreu uma das lesões mais graves possíveis. De acordo com o Marca, um estudo detalhado no BMJ Case Reports revelou que um de seus testículos subiu para a parte superior de seu abdômen.

“Apresentamos o caso de um homem que sofreu um deslocamento traumático do testículo direito em direção ao abdômen após um acidente de motocicleta”, afirma o relatório médico.

Esse caso ocorreu na Itália, onde o impacto fez com que o testículo do homem fosse expelido do escroto através do canal inguinal, um pequeno canal na virilha, antes de finalmente se alojar no abdômen.

O homem, obviamente, foi levado às pressas para um hospital, com uma grande massa de sangue coagulado no escroto, o que impedia os médicos de examinar adequadamente seus genitais. Depois de interromper a hemorragia e drenar o sangue acumulado, seu caso começou a ser estudado, e até uma fratura pélvica foi identificada.

E o que aconteceu com o paciente?

Os médicos conseguiram remover o testículo, primeiro privando-o de oxigênio e depois realizando uma orquidopexia, uma cirurgia geralmente realizada em crianças cujos testículos não descem completamente durante o desenvolvimento.

Seis meses depois, o homem conseguiu recuperar plenamente sua função sexual, embora tenha perdido um testículo.