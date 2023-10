10 cortes pixie para cabelos cacheados: são ideais para mulheres que queiram parecer modernas e juvenis em 2024

O ano de 2024 promete trazer o corte de cabelo pixie cacheado, destacando a naturalidade dos fios.

Além disso, o pixie é um estilo perfeito para exibir cachos, tanto pelo contraste que proporciona quanto pela liberdade que oferece aos cachos para se expressarem de forma natural.

Este corte está associado à audácia e à coragem, uma vez que optar por um pixie implica abrir mão de grande parte do cabelo. Além disso, transmite autoconfiança e ousadia para se destacar na multidão.

Ele transmite estilo e sofisticação. Sua estrutura e forma podem realçar os traços faciais, proporcionando uma aparência elegante e polida.

Considerado um corte moderno e atemporal, aquelas que escolhem o pixie costumam ser percebidos como mulheres com estilo próprio e atitude sofisticada.

Pixie cacheado clássico

Esse estilo é caracterizado por ser mais curto nas laterais e na parte de trás e mais longo na parte superior. No caso de cabelos cacheados, essa diferença de comprimento é acentuada pela textura natural, proporcionando um acabamento único e muito favorecedor.

Corte pixie assimétrico com cachos

Uma das opções de tendência para o pixie atualmente é a versão assimétrica, com um lado mais longo do que o outro e a parte superior caindo nesse lado. Normalmente, a assimetria é mais evidente na parte frontal do cabelo, moldando o rosto. Essa versão ganha muito movimento com textura cacheada.

Corte pixie undercut com cachos

Este corte é caracterizado por ter os lados raspados - um ou ambos - em contraste com o comprimento superior da cabeça. A combinação com cabelos cacheados é especialmente marcante e favorecedora.

Corte pixie cacheado ou bixie

Se preferir um comprimento de cabelo mais semelhante a um bob, escolha o pixie bob ou bixie da moda, que é algo como um pixie crescido e fica ótimo em cabelos cacheados. É uma fusão entre o bob e o pixie com camadas e um comprimento muito versátil e de fácil manutenção.

Corte pixie cacheado com franja

Um franja sempre é um destaque a mais em um corte de cabelo cacheado, especialmente no pixie, onde muitas pessoas podem temer perder o apelo de seus cachos. Na verdade, a franja adiciona uma textura extra e permite que a definição e forma dos cachos se destaquem melhor.

Corte pixie cacheado afro

O pixie é uma opção especialmente favorecedora para cabelos com cachos do tipo afro, devido ao volume e à estrutura que esse tipo de textura permite.

Corte pixie cacheado mixie

Para aquelas que ousam brincar com visuais andróginos, esse estilo fundido pode ser uma boa alternativa. É uma mistura entre o mullet e o pixie, ideal para controlar o volume em cabelos cacheados, sem perder definição ou textura. A chave está no comprimento na nuca, combinado com um franja curta e costeletas longas.

Corte pixie cacheado penteado para frente

Uma das opções mais estilosas em um pixie com cabelo cacheado é esta versão em que o cabelo é penteado para frente, criando uma espécie de franja ou topete com volume que dá aos cachos uma aparência espetacular.

Corte pixie cacheado curto

Para aquelas que preferem a praticidade e a personalidade de um pixie curto, também é possível em cabelos cacheados, embora seja necessário manter um comprimento mínimo para definir os cachos e trabalhar a textura para que não fiquem muito achatados.

Corte pixie cacheado boyish

É um tipo de pixie longo com um toque sutilmente masculino e cheio de personalidade. Com cachos, ele ganha muito movimento, especialmente se combinado com reflexos.