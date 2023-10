Vai para um casamento? Confira os perfumes femininos mais indicados para a cerimônia

Se você foi convidada para um casamento, mas não sabe qual perfume utilizar, não se preocupe, pois a lista a seguir pode te ajudar,

Em seu canal, a youtuber ‘FlaviAmor’ indicou as fragrâncias nacionais e importadas que mais combinam com este tipo de cerimônia. São elas:

Elysée - O Boticário (2015)

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Framboesa, Canela, Maçã e Gelado de Fruta. As notas de coração são: Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Patchouli, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Íris, Âmbar, Benjoim, Fava Tonka e Baunilha.

Idôle Nectar - Lancôme (2022)

As notas de topo são: Rosa de Grasse, Rosa e Rosa Turca. As notas de coração são: Caramelo e Pipoca. A nota de fundo é Baunilha.

Eudora Eau de Parfum - Eudora (2011)

As notas de topo são: Bergamota, Damasco e Mandarina. As notas de coração são: Rosa, Gardênia e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Baunilha e Patchouli.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos MUITO ELOGIADOS!

Narciso Poudrée - Narciso Rodriguez (2016)

As notas de topo são: Jasmim, Rosa Búlgara e Flor de Laranjeira. A nota de coração é Almíscar. As notas de fundo são: Cumarina, Cedro, Vetiver e Patchouli.

Essencial - Natura (1995)

As notas de topo são: Mandarina, Cítricos, Maçã e Notas Verdes. As notas de coração são: Jasmim Egípcio, Pêssego, Rosa Chá, Gengibre e Violeta. As notas de fundo são: Âmbar, Almíscar, Cedro, Caramelo e Sândalo.

My Away Intense - Giorgio Armani (2021)

As notas de topo são: Flor de Laranjeira e Laranja Amarga. As notas de coração são: Tuberosa Indiana e Tuberosa. As notas de fundo são: Baunilha de Madagascar e Sândalo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfume Club 6 Eudora: qual é o melhor?

⋅ Perfumes ‘fedidos’ e que não agradam todo mundo

⋅ 5 perfumes com FIXAÇÃO ETERNA que não saem nem após o banho