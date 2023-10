Uma sorte transformadora chega para 3 animais do horóscopo chinês

Mais uma semana de outubro de 2023 acontece e alguns signos do horóscopo chinês recebem uma sorte que chegará com transformações importantes.

Confira quais são:

Gato

Signo dos nascidos em 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Momento de uma sorte transformadora. A energia é forte e pode movimentar bastante a vida e as emoções, por isso cuide do seu humor e tente desenvolver as ideias sem perder a paciência. Algo importante pode começar a trazer resultados. Tenha cuidado apenas com a impulsividade.

Dragão

Signo dos nascidos em 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

A sorte e a autoconfiança transformam a vida agora e tudo pode parecer possível – e é. Cuide da sua saúde e aumenta a energia para dar conta dos novos caminhos. Pessoas chegam em sua vida com muito a contribuir e ensinar. Boas notícias nos negócios e trabalho.

Cobra

Signo dos nascidos em 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

A sorte transformadora que chega o ajuda a concretizar planos importantes. Deixe sua criatividade e personalidade se destacarem, pois isso pode atrair ótimas oportunidades. A insegurança fica no passado e medos são superados. A mudança de energia virá forte!