Suco natural caseiro delicioso para quem quer dormir melhor e que leva poucos ingredientes

Com a rotina cada vez mais intensa, além de reservar o tempo adequado para dormir e garantir o acompanhamento médico regular, existem algumas alternativas — que não descartam as indicações anteriores — que podem ajudar no processo de relaxamento de uma pessoa.

Dentre as opções disponíveis estão os sucos naturais caseiros que podem ser preparados em passos simples e com poucos ingredientes.

E se você quer conhecer mais uma destas opções de bebida caseira, basta que confira o texto até o final. As informações são do portal Tua Saúde.

Suco natural

Ingredientes:

2 rodelas de abacaxi;

2 colheres de mel;

1 maracujá;

2 folhas de erva-cidreira;

4 folhas de alface.

Modo de preparo:

Para começar, você deve lavar as folhas de alface e erva-cidreira e cortá-las;

Feito isso, remova a polpa do maracujá e coloque no liquidificador com os itens cortados anteriormente;

Corte também o abacaxi e coloque com os demais ingredientes, não esquecendo do mel;

Então, basta acrescentar 4 copos de água e bater todos os itens até que obtenha uma mescla homogênea;

Se quiser, acrescente gelo ao bater ou ao final;

Tome então seu suco imediatamente.

É importante lembrar disso!

Como ressaltado em outras oportunidades, queremos lembrá-lo mais uma vez que os temas energia, descanso e relaxamento estão diretamente ligados também ao tempo que você dedica para se desconectar de suas tarefas, se manter em repouso, entre outras iniciativas.

Lembre-se que embora a dica seja positiva, todo o disposto anteriormente NÃO visa assegurar diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas frequentes ao médico. Em caso de qualquer sintoma ou suspeita, busque imediatamente um centro médico e não tome medicamentos sem a orientação de um especialista.

