Refluxo gastroesofágico: os melhores e piores alimentos para controlar o problema

O refluxo gastroesofágico é uma condição incômoda que afeta muitas pessoas em todo o mundo. É importante entender que a dieta desempenha um papel crucial no manejo desses sintomas. Alguns alimentos podem aliviar o desconforto, enquanto outros podem piorá-lo. Vamos explorar os melhores e piores alimentos para o refluxo gastroesofágico.

Alimentos que agravam o refluxo gastroesofágico

Cafeína e bebidas gaseificadas

Reprodução

Café, chá-preto, refrigerantes e outras bebidas com cafeína podem relaxar o esfíncter esofágico inferior, levando ao refluxo ácido.

Alimentos picantes e gordurosos

Pimentas, frituras e alimentos ricos em gordura são conhecidos por relaxar o esfíncter esofágico, permitindo que os ácidos estomacais subam para o esôfago.

Alimentos cítricos

Limões, laranjas e outros alimentos cítricos são ácidos e podem irritar o revestimento do esôfago, agravando o refluxo.

Tomate e produtos à base de tomate

Tomates e seus derivados, como molhos de tomate, são naturalmente ácidos e podem desencadear sintomas de refluxo.

Chocolate e hortelã

Ambos podem relaxar o esfíncter esofágico inferior e aumentar a acidez no estômago, levando ao refluxo.

Alimentos que podem ajudar no refluxo gastroesofágico

Gengibre

Possui propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a acalmar o sistema digestivo, reduzindo os sintomas do refluxo.

LEIA TAMBÉM: Problemas de sono: 5 alimentos que podem te ajudar a dormir melhor

Aveia

Rica em fibras, a aveia pode absorver o ácido no estômago, proporcionando alívio temporário dos sintomas do refluxo.

Bananas

Com baixa acidez, as bananas são uma excelente escolha para pessoas com refluxo, pois ajudam a neutralizar o excesso de ácido no estômago.

Vegetais de folhas verdes

Espinafre, couve e outros vegetais de folhas verdes são alcalinos e podem ajudar a neutralizar o ácido estomacal, reduzindo assim o refluxo.

Aipo

Reprodução

Contém água e fibras, o que pode ajudar na digestão e reduzir a probabilidade de refluxo gastroesofágico.

Ao fazer escolhas alimentares conscientes e evitar os alimentos que desencadeiam o refluxo, é possível aliviar significativamente os sintomas.

Lembre-se de que cada pessoa é única, e é importante prestar atenção ao seu próprio corpo para identificar quais alimentos específicos podem estar contribuindo para o seu refluxo gastroesofágico. Consultar um profissional de saúde ou um nutricionista também pode ser benéfico para desenvolver uma dieta personalizada que atenda às suas necessidades individuais.

LEIA TAMBÉM: Receita de bolo de fubá com goiabada para fazer em casa facilmente; fofinho e delicioso