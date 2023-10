Perfumes masculinos perfeitos e pouco comentados

Zaad Expedition - O Boticário

Um perfume refrescante, perfeito para os dias quentes. A fragrância deixa a desejar na performance, mas possui um aroma que agrada a todos. Tem como destaque a nota de gin.

As notas de topo são Gin, Notas Aquáticas, Notas Verdes, Bergamota, Toranja, Laranja, Mandarina, Maçã e Tomilho. As notas de coração são Sálvia, Alecrim, Noz-moscada, Pimenta Preta, Carvalho, Violeta e Rosa e as notas de fundo são Vetiver, Notas Metálicas, Sândalo, Notas Amadeiradas, Almíscar, Cedro, Patchouli, Couro e Âmbar.

Black Orchid Parfum - Tom Ford

Um perfume diferenciado, que mistura notas terrosas e adocicadas. Assim como o perfume anterior, seu destaque está nota alcoólica, neste caso o rum.

As notas de topo são Trufa e Ameixa. As notas de coração são Rum, Ylang Ylang e Orquídea Negra e a nota de fundo é Patchouli.

Le Beau - Jean Paul Gaultier

Um perfume conhecido, mas que foi desbancado por sua versão Le Parfum, que é mais intensa. Contudo, a versão tradição ainda foge dos padrões, trazendo um aroma refrescante e adocicado. Tem o coco como destaque.

A nota de topo é Bergamota. A nota de coração é Coco e a nota de fundo é Fava Tonka.

Iris Dark - Amberfig

Pouco comentado, este é um perfume com notas de cacau e de íris que formam uma combinação diferentona e agradável para quem curte aromas adocicados.

Armani Code Parfum - Giorgio Armani

As notas de topo são Bergamota e Folha de Bergamota. As notas de coração são Íris, Sálvia Esclaréia, Raíz de Orris e Aldeídos e as notas de fundo são Fava Tonka e Cedro.

