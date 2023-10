Perfume Club 6 Eudora: qual é o melhor?

Eudora é uma marca da perfumaria nacional que a cada dia ganha mais adeptos. Muito conhecida, principalmente entre o público feminino, possui a linha Club como a mais famosa entre os homens.

Mas qual será que é a melhor fragrância da lista em quesito aroma? E em questão de performance? Confira a seguir uma lista elaborada pelo canal do Youtube ‘Casados e Perfumados’.

Acordes

Club 6 Tradicional (2011)

As notas de topo são: Hortelã, Toranja e Bergamota. As notas de coração são: Noz-moscada e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Sândalo, Baunilha, Segredo Eudora® e Musgo de Carvalho.

Club 6 VIP (2014)

Couro, Pimenta e Notas Amadeiradas são as notas deste perfume.

Club 6 Cassino (2016)

As notas de topo são: Pimenta Preta e Gengibre. As notas de coração são: Noz-moscada, Lavanda e Figo. As notas de fundo são: Âmbar, Fava Tonka, Almíscar e Segredo Eudora®.

Club 6 Class (2019)

A nota de topo é Notas Amadeiradas. A nota de coração é Pimenta jamaicana. A nota de fundo é Agulhas de Cedro.

Club 6 Voyage (2020)

As notas de topo são: Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são: Café colombiano, Rum, Canela do Ceilão, Carvalho, Alecrim e Artemísia. As notas de fundo são: Caramelo, Âmbar, Patchouli, Almíscar, Sândalo e Cedro.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos perfeitos e pouco comentados

Club 6 Exclusive (2022)

As notas de topo são: Calda, Abacaxi, Maçã, Pimenta Preta, Toranja e Sálvia. As notas de coração são: Canela, Flor de Laranjeira, Lavanda e Gerânio. As notas de fundo são: Caramelo, Whiskey, Âmbar, Cumarina, Cedro, Patchouli, Vetiver, Ládano e Diamante Negro.

Club 6 Intenso (2023)

As notas de topo são: Cardamomo, Bergamota, Limão, Abacaxi e Açafrão. As notas de coração são: Noz-moscada, Lavanda, Gerânio e Canela. As notas de fundo são: Cedro, Sândalo, Patchouli, Âmbar, Baunilha, Musgo, Couro, Caramelo, Ládano e Fava Tonka.

As melhores fragrâncias

Qual melhor fragrância? Segundo o youtuber, o melhor destes perfumes é o Club 6 Exclusive, de 2022, em seguida Voyage e em terceiro Intenso.

Em quesito projeção, o perfume mais intenso é o Voyage, com o Intense ficando apenas em terceiro lugar.

Quando se pensa em duração na pele, Voyage e Exclusive são os que mais fixam, ficando em empate técnico.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes ‘fedidos’ e que não agradam todo mundo

⋅ 4 perfumes IDÊNTICOS e MAIS BARATOS que o Bleu de Chanel

⋅ 5 perfumes com FIXAÇÃO ETERNA que não saem nem após o banho