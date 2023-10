Os signos que percebem a falta de atenção no romance de cara

Alguns signos do zodíaco conseguem descobrir facilmente se alguém está colocando atenção ou não no relacionamento.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano gosta de manter suas relações com comunicação e toma a ausência dela como falta de atenção rapidamente. Ele quer manter as conexões próximas, mesmo que seja mentalmente, por isso quando isso deixa de ser feito, ele logo irá tentar obter respostas sobre as verdadeiras intenções do outro.

Câncer

O canceriano é um dos signos que mais se preocupa com suas conexões e está atento aos sinais que o outro pode dar. Como quer ser mantido em um lugar especial no coração dos outros, consegue perceber como sinal de falta de atenção qualquer distanciamento ou mudança que não o agrade tanto assim.

Leão

O leonino sabe como cuidar e manter os relacionamentos que são especiais em sua vida. Por isso, esse signo consegue perceber facilmente quem não está estimando tanto assim a conexão. Ele busca reciprocidade e irá atrás de uma resposta clara sobre essa possibilidade.

Virgem

O virginiano se destaca por sua atenção aos detalhes e por ser muito considerado com o que as outras pessoas pensam ou sentem. Por isso, esse signo também é critico e percebe facilmente qualquer tipo de afastamento na conexão, o que será tomado como falta de cuidado por parte do outro. Ele deseja estar com pessoas que se esforçam tanto como eles e darão um jeito de esclarecer o que está acontecendo.

